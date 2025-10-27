Эстония готова сбивать российские цели, которые пересекут воздушное пространство страны – МИД

Эстония четко заявила о своей готовности защищать воздушное пространство от любых угроз, включая российские провокации. Министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна подтвердил, что Таллинн не только рассматривает такие действия как возможные, но и готов применять вооруженные средства в случае нарушения государственной границы.

Об этом он заявил, выступая во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Тсахкна подчеркнул, что Эстония как член НАТО действует в рамках четких протоколов Альянса, гарантирующих мгновенное реагирование на любые воздушные инциденты.

"Очень легкий ответ, как говорит президент Трамп. Мы будем их перехватывать и сбивать. И протокол НАТО по этому поводу существует уже 20 лет. НАТО готово защищать свою территорию с первой секунды, с первого толчка", - говорит министр.

Тсахкна вспомнил о недавнем случае, когда российские самолеты вторглись в воздушное пространство Эстонии на 12 минут. По его словам, силы НАТО были готовы к немедленному вмешательству — это еще раз доказывает эффективность совместной системы обороны Альянса.

"Это был не первый случай, когда Россия тестировала наши способности и центральноевропейская миссия НАТО была усилена сразу как произошло нарушение воздушного пространства Польши. Таким образом мы наращиваем координацию в нашем всем регионе и усиливаем способности", - ответил Тсахкна.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Эстонии инициировало консультации согласно 4-й статье НАТО после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны над Финским заливом. Эта статья предусматривает возможность любого государства-члена блока инициировать обсуждение ситуации внутри Альянса, однако не означает автоматического военного ответа.

