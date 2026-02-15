'Они существуют': Обама удивил заявлением о пришельцах

44-й президент США Барак Обама утверждает, что инопланетяне существуют, однако сам он их никогда не видел. Политик также подчеркнул, что пришельцев не держат в Зоне 51.

Это военный объект ВВС США, расположенный на озере Грум-лейк в южной Неваде, который стал центром теорий заговора об НЛО и пришельцах из-за сверхвысокой секретности. Свое заявление о пришельцах Обама сделал в интервью подкастеру Брайану Тайлеру Коэну.

"Их не держат в Зоне 51. Там нет никакого подземного сооружения, если только нет какого-то грандиозного заговора, который они скрыли от президента Соединенных Штатов", – сказал он.

Экс-лидер США также сказал, что первый вопрос, на который он хотел получить ответ, став президентом, был именно насчет инопланетян.

"Каким был первый вопрос, на который вы хотели получить ответ, став президентом?" – спросил Коэн. "Где пришельцы?" – ответил Обама с улыбкой.

Как сообщал OBOZ.UA, член Палаты представителей США от Флориды республиканка Анна Паулина Луна заявила, что американские законодатели получили доказательства существования "межмерных существ". По ее словам, потусторонняя информация связана с перемещением "вне времени и пространства".

