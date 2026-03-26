'Они должны быстро посерьезнеть': Трамп призвал Иран публично признать факт мирных переговоров 'пока не стало слишком поздно'

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана ведут себя странно: ведут переговоры с Вашингтоном о возможной сделке, однако не хотят признавать этого публично. Он призвал Тегеран "посерьезнеть" и открыто подтвердить факт мирных переговоров, "пока не стало слишком поздно".

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social. По его словам, иранские переговорщики "очень разные и странные".

Американский президент утверждает, что иранская сторона просто умоляет заключить соглашение, которое могло бы урегулировать конфликт. В то же время, по его словам, публично представители Тегерана не признают этого и пытаются подать переговорный процесс в более осторожной форме.

"Они умоляют нас заключить соглашение, что им и следовало бы сделать, поскольку они были уничтожены военным путем. В то же время публично заявляют, что только "рассматривают наше предложение", – написал Трамп,

В своей заметке глава Белого дома заявил, что иранские власти должны быстро изменить позицию, "пока не стало слишком поздно". Трамп подчеркнул, что официальные заявления Ирана о том, что они только "рассматривают предложение", не соответствуют действительности.

"Неправда!!! Они должны быстро посерьезнеть, пока не стало слишком поздно, потому что когда это произойдет, пути назад не будет, и это будет неприятно!" – заявил Дональд Трамп, не уточнив, какие именно "неприятные" последствия он имеет в виду.

"Странные" переговоры Трампа с Ираном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще 23 марта заявил, что Вашингтон и Тегеран провели переговоры, в ходе которых достигли "значительных точек согласия". Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде, где проводил выходные.

По словам президента США, обсуждения прошли успешно и дают основания для осторожного оптимизма. В разговоре с журналисткой он заявил, что стороны якобы достигли согласия по 15 пунктам. При этом конкретно назвал лишь один из них – обязательство Ирана не создавать ядерное оружие.

Однако Корпус стражей Исламской революции отверг его заявления. Там заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не проводилось. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран лишь выразил свою позицию, но прямых контактов не было.

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что после якобы "продуктивных" переговоров с Ираном приказал американской армии прекратить удары по Ирану на пять дней. Особенно это касается обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Также Трамп заявил, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. По его словам, это является ключевой частью более широких договоренностей между сторонами, которые включают ряд согласованных позиций – целом существует 15 пунктов соглашений с Ираном.

А в медиа появилась информация, что США рассчитывают завершить войну против Ирана 9 апреля. Именно эту дату американская сторона якобы предварительно определила как ориентир для прекращения боевых действий.

После всего этого Иран прислал официальный ответ на предложенный Соединенными Штатами план из 15 пунктов по прекращению войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран отказался принять предложение США о прекращении огня, которое передали из Вашингтона. Вместо этого Тегеран выдвинул собственные условия завершения конфликта и заявил о намерении продолжать войну до выполнения своих требований. Среди ключевых требований Ирана – выплата репараций и контроль над Ормузским проливом.

