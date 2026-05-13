Блог | Дело Ермака: те, кто в ручном режиме руководил силовиками, должны сидеть
ВОТ ЭТО – ГЛАВНОЕ!!!
"В автомобиле, которым ездил экс-руководитель ОП Андрей Ермак, нашли документ "СБ Украины: программа максимум" с планами назначений на руководящие должности в СБУ, — прокурор во время избрания Ермаку меры пресечения.
Кроме того, были найдены "доказательства влияния" на ГБР, Офис генпрокурора и Министерство финансов".
Далее текст на языке оригинала.
Я дуже хочу, щоби НАБУ і САП довели до суду і вироків саме цю частину справи. Щоби сиділи ВСІ високопосадовці, які в ручному режимі керували силовиками! ВСІ.
Це – факти політичних переслідувань і намагання встановити диктатуру в Україні.
Ми – не росія. І ми повинні не дозволити перетворити себе на росію під гаслами "не на часі" і "після війни розберемося"
Потім – буде пізно!!
