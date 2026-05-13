ВОТ ЭТО – ГЛАВНОЕ!!!

"В автомобиле, которым ездил экс-руководитель ОП Андрей Ермак, нашли документ "СБ Украины: программа максимум" с планами назначений на руководящие должности в СБУ, — прокурор во время избрания Ермаку меры пресечения.

Кроме того, были найдены "доказательства влияния" на ГБР, Офис генпрокурора и Министерство финансов".

Далее текст на языке оригинала.

Я дуже хочу, щоби НАБУ і САП довели до суду і вироків саме цю частину справи. Щоби сиділи ВСІ високопосадовці, які в ручному режимі керували силовиками! ВСІ.

Це – факти політичних переслідувань і намагання встановити диктатуру в Україні.

Ми – не росія. І ми повинні не дозволити перетворити себе на росію під гаслами "не на часі" і "після війни розберемося"

Потім – буде пізно!!