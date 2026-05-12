Главный фаворит Евровидения 2026 выступил в первом полуфинале

На сцене первого полуфинала международного песенного конкурса Евровидение 2026 "зажгли" представители Финляндии – скрипачка Линда Лампениус и поп-певец Пете Паркконен, которые в этом году являются главными фаворитами букмекеров. Они продемонстрировали эффектную постановку и исполнили композицию Liekinheitin, где соединили элементы попа, рока и классической музыки, чем сорвали громкие аплодисменты.

Видео дня

Артисты предстали перед публикой под порядковым номером 7 и с первых секунд выступления привлекли внимание своим внешним видом. Линда Лампениус засияла на главной сцене Европы в приталенном мини-платье с длинным шлейфом и серебряных сапогах на каблуках, тогда как Пете Паркконен нарядился в более лаконичный total black аутфит. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира шоу.

Представители Финляндии подготовили драматический перформанс, который держал зрителей в напряжении на протяжении всего выступления. Внимание поочередно переключалось то на исполнителя, то на скрипачку, которая полностью отдалась выступлению, в результате чего даже порвала струны на инструменте.

С той секунды, когда артисты появились на почти безлюдной сцене, заваленной опрокинутыми стульями и нотными пюпитрами, до эффектного момента сожжения декораций, от выступления было сложно отвести взгляд.

Авторами конкурсного трека Liekinheitin были непосредственно Линда Лампениус и Пете Паркконен. Через музыкальную работу они хотели передать историю "пылких, но в то же время холодных" отношений. Как говорила скрипачка, в основе композиции лежит своеобразный диалог между двумя позициями: той, что пытается приблизиться, и той, что не решается отпустить. Эту дуальность артисты отразили благодаря звуковым эффектам, где скрипка и вокал призваны "разговаривать" друг с другом.

Песня финского дуэта получила в основном положительные оценки, хотя не обошлось и без критики. По мнению некоторых экспертов, у композиции "слабый крючок", а название и припев совершенно никак не сочетаются между собой. Но, несмотря на небольшое количество негативных отзывов, трек долгое время оставался лидером букмекерских контор.

Кстати, что интересно, Европейский вещательный союз (EBU) разрешил представителям Финляндии нарушить одно из главных правил песенного конкурса впервые с 1998 года. Линда Лампениус будет играть на скрипке вживую во время выступления, хотя раньше артисты использовали запись мелодии и имитировали игру.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тимур Мирошниченко оценил шансы Ziferblat на Евровидении и назвал вероятного победителя конкурса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!