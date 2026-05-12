Украина по ценам обогнала Китай: назван популярный продукт, который дороже в 10 раз

В последние годы из-за инфляции в Украине стоимость продуктов заметно выросла. В результате цены на ряд продуктов – в частности на яйца, курятину и помидоры – превысили аналогичные показатели в Китае, а стоимость огурцов оказалась почти в 10 раз выше.

Видео дня

Об этом сообщили блогеры Богдан Бобик (nebobyk) и Индика Агапова (indika_agapova). В то же время они отмечают, что ассортимент некоторых продуктов на украинских полках (например, молока) гораздо шире, чем в КНР.

Какие продукты в Украине дороже

Яйца – 82 грн за десяток (в Китае – 55 грн).

(в Китае – 55 грн). Куриное филе – 270 грн/кг (в Китае – 100 грн/кг).

(в Китае – 100 грн/кг). Помидоры – 240 грн/кг (в Китае – 45 грн/кг).

(в Китае – 45 грн/кг). Огурцы – 144 грн/кг (в Китае – 15 грн/кг).

В то же время тостовый хлеб стоит дороже – около 85 грн, тогда как в Украине его можно купить за 35 грн. А стоимость молока в обеих странах почти одинакова – около 50 грн/л.

Важные нюансы

Но прямое сравнение не всегда корректно. Например, тостовый хлеб в Китае в целом дешевле, но, по словам автора видео, невкусный и переполнен консервантами, тогда как французский багет значительно вкуснее.

Также украинцев может удивить метод фасовки яиц в КНР – не поштучно, а на вес. Ассортимент коровьего молока – минимальный, хотя в комментариях пользователи уточняют, что литр стоит от 58 до 97 гривен в зависимости от марки, а популярный формат – упаковки по 12 бутылочек 200 мл.

Овощи и мясо в Китае в целом дешевле, но есть и исключение – крылышки и ножки там стоят дороже, чем филе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по итогам апреля-2026 в годовом исчислении (к апрелю-2025) инфляция в Украине ускорилась с 7,9% до 8,6%. Одним из драйверов общего роста цен традиционно стало подорожание продуктов питания – на 9,6%, что заметно превышает общий уровень. За год сильнее всего в цене прибавили рыба и яйца – они подорожали на 20,6% и 19% соответственно. Также в топ продуктов, которые больше всего подорожали, вошел хлеб, цены на который только за месяц поднялись на 5,2%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!