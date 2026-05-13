Имя Валерия Васильевича Лобановского навсегда вписано в историю мирового футбола. Гениальный тренер, Герой Украины, обладатель Рубинового ордена УЕФА, он прожил 63 года, 4 месяца и 7 дней, оставив после себя наследие, которое до сих пор служит ориентиром для целых поколений специалистов и болельщиков.

Последний матч Мэтра

День 13 мая 2002 года стал трагической датой для всего футбольного мира. За шесть дней до неё, 7 мая, "Динамо" (Киев) проводило матч чемпионата Украины в Запорожье против местного "Металлурга".

Погода в первой половине дня была солнечной, но по ходу встречи резко изменилась – небо потемнело, над стадионом нависли тяжелые тучи. Даже здоровый человек почувствовал бы недомогание, а для Лобановского, страдавшего гипертонией, такие перепады были особенно опасны.

Президент клуба Игорь Суркис вспоминал, что тренер внимательно следил за игрой. Первый тайм завершился со счетом 1:1 – результат, который не устраивал ни команду, ни самого наставника. В перерыве Лобановский, находясь в раздраженном состоянии, дал игрокам четкие установки. Во втором тайме киевляне прибавили, забили два мяча и приблизились к победе.

Когда прозвучала фраза о том, что можно возвращаться в Киев с победой, Лобановский ответил коротко и как будто предчувствуя что-то: "Матч длится 90 минут".

Роковые минуты

За несколько минут до финального свистка соперник забил мяч, однако он был отменен из-за положения вне игры. Лобановский мгновенно отреагировал и распорядился готовить замену – на поле должен был выйти Андрей Несмачный.

В этот момент рядом находился и тренер Анатолий Демьяненко, который первым заметил тревожные признаки: глаза Лобановского были закрыты, а голова неестественно откинулась назад.

Врач команды Владимир Малюта немедленно попытался оказать помощь. С трудом удалось освободить дыхательные пути, после чего тренер резко вдохнул, открыл глаза и на мгновение пришёл в сознание. Несмотря на случившееся, он отказывался ехать в больницу и хотел вернуться вместе с командой в Киев.

Только после настойчивых уговоров Игоря Суркиса Лобановский согласился на госпитализацию.

Борьба за жизнь

В городской клинике Запорожья состояние тренера резко ухудшилось. Врачи диагностировали инфаркт. Срочно были вызваны ведущие специалисты из столицы – усилиями руководства клуба в лице Григория и Игоря Суркисов они прибыли чартерным рейсом.

Сначала появилась надежда: Лобановский пришёл в сознание, узнавал близких, даже пытался шутить. Рядом находилась его супруга – Аделаида Панкратьевна, которая срочно прилетела в Запорожье. Однако через четыре дня состояние вновь стало критическим. Врачи приняли решение о срочной операции для снижения внутричерепного давления. Это был рискованный, но единственный шанс. Медики понимали: если кризис удастся преодолеть в течение нескольких дней, он сможет выжить.

Последний свисток

Когда сердце Лобановского остановилось, врачам удалось вернуть его к жизни. Но лишь на несколько минут – затем оно остановилось вновь. В течение получаса предпринимались отчаянные попытки реанимации, однако спасти Мэтра не удалось.

Вечером 13 мая 2002 года Валерия Васильевича не стало.

Прощание, подобного которому Киев не видел

Похороны Лобановского стали событием национального масштаба. По словам очевидцев, таких проводов Киев ещё не видел.

На стадион "Динамо", где был установлен гроб, пришли около 200 тысяч человек. Десятки тысяч киевлян и сотни тысяч людей со всей страны вышли проводить великого тренера в последний путь.

Траурная процессия двигалась к Байковому кладбищу. Вдоль дороги люди аплодировали, бросали цветы под колёса кортежа – так Украина прощалась со своим футбольным символом.

Наследие Мэтра

Лобановский был не просто тренером – он стал эпохой. Его идеи, подход к игре, дисциплина и научный взгляд на футбол изменили саму суть этого вида спорта. И сегодня, спустя годы, украинский футбол продолжает измерять себя по его стандартам. Он ушёл, но остался навсегда – в памяти болельщиков, в истории "Динамо" (Киев) и в самой философии игры.

Лобановский всегда с нами.