Хмельницкие прокуроры массово возвращают через суд инвалидность, которую им отменили после скандала с Крупой: что происходит

По результатам массовых проверок по меньшей мере 33-м прокурорам из Хмельницкой области отменили инвалидность, которая позволяла получать дополнительные выплаты и льготы. 32 из них обжаловали эти решения в суде – 18 прокурорам удалось доказать свою правоту и вернуть себе группу инвалидности.

Это выяснили расследователи NGL.media. Они отметили, что все дела рассматривались (или рассматриваются) в Хмельницком окружном административном суде.

Скандал вокруг руководительницы Хмельницкой областной МСЭК

Татьяну Крупу, депутата местного облсовета и главного врача областного центра медико-социальной экспертизы, задержали в октябре 2024 года.

Только во время обысков дома и в ее кабинете правоохранители нашли 6 миллионов долларов наличными. Крупа и члены ее семьи владеют элитными авто и десятками объектов недвижимости в Киеве и Львове, а также в Испании, Австрии, Турции. Кроме этого, семья имеет немалые зарубежные счета.

Следователи считают, что МСЭК под руководством Крупы массово устанавливала инвалидность II группы прокурорам, которые на самом деле не имели реальных оснований для такого статуса. Офис генпрокурора подтвердил, что почти у 30% прокуроров Хмельницкой области была инвалидность – это аномально высокий показатель по сравнению с другими регионами.

После этого по Украине прокатилась волна проверок работников правоохранительных и других государственных органов, которые получают пенсии по инвалидности. Всю структуру МСЭК расформировали, заменив их экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО).

Лишенные льгот прокуроры из Хмельницкой области массово обратились в суд

По состоянию на август 2025 года благодаря проверкам было отменено более 800 решений украинских МСЭК об установлении группы инвалидности. Что касается Хмельницкой области, то таких решений было как минимум 33; еще в 23 случаях группу инвалидности изменили. Процесс еще не завершен.

Проверку обоснованности решений МСЭК проводит Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности, расположенный в Днепре. Все прокуроры, статус инвалидности которых вызывал сомнения, должны были пройти там обследование, но не все на это согласились.

К примеру, прокурор Хмельницкой облпрокуратуры Александр Терлецкий, который имел бессрочную инвалидность II группы, не поехал в Днепр. Как следствие, ему автоматически отменили инвалидность и уволили с должности. Сейчас он пытается вернуться на работу через суд и восстановить статус лица с инвалидностью.

Журналисты заявили, что в целом НИИ проверил 78 хмельницких прокуроров и отменил инвалидность 33-м из них.

Минздрав не разглашает их имена, однако в NGL.media проанализировали список из 50 фамилий прокуроров, опубликованный журналистом Юрием Бутусовым. Оказалось, что 32 человека уже обжаловали эти решения в Хмельницком окружном административном суде.

Часть дел еще рассматривают, но есть и закрытые: 18 прокуроров уже получили положительное решение суда, то есть вернули себе группу инвалидности. И только в пяти случаях суд подтвердил законность решения специализированного НИИ, который отменил инвалидность.

Как суд обосновывает эти решения

Админсуд, который отменял решение о проверке, не имеет компетенции оценивать медицинские состояния и проверять диагнозы. Поэтому судьи обращали внимание исключительно на процедурные нарушения

В большинстве случаев прокуроры доказали, что документ, на основе которого НИИ инициировал проверки – письмо ГБР или НАБУ – не является законным процессуальным документом. Согласно этому заключению, экспертная комиссия института не имела права даже начинать проверку прокуроров.

Еще одним основанием для отмены решений Украинского государственного НИИ медико-социальных проблем инвалидности было то, что они принимались заочно.

В нескольких случаях НИИ отменил решение об инвалидности, которая уже утратила силу. Еще нескольким прокурорам удалось обжаловать свое лишение льгот из-за противоречивых выводов экспертов или ошибок в документах.

Как писал OBOZ.UA:

– Татьяна Крупа в феврале 2026 года подала исправленную декларацию, в которой внезапно "нашлись" миллионы наличных, счет в Польше и дополнительное имущество, записанное на мужа. Все это появилось на фоне завершенного расследования, где Крупу подозревают в незаконном обогащении на 160 миллионов гривен и выводе средств за границу.

– В сентябре 2025-го Крупе надели электронное средство контроля, после чего она вышла из СИЗО под залог. Окончательного приговора по ее делу (по состоянию на май 2026-го) пока нет.

