'Они будут удивлены': в Иране заявили, что готовы дать ответ на любую агрессию США

Главный переговорщик Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов к любому развитию событий в отношениях с США. Его слова прозвучали на фоне тупика в переговорах между сторонами. Также он предупредил об ответе в случае агрессии со стороны Вашингтона.

Галибаф опубликовал заявление в соцсетях, а позже его распространил телеканал CNN. В своих сообщениях иранский чиновник подчеркнул, что вооруженные силы страны готовы реагировать на любые действия США. Он также заявил, что стратегия "просчетов и ошибочных решений" уже неоднократно давала негативные результаты.

Жесткие сигналы Тегерана

"Наши вооруженные силы готовы дать поучительный ответ на любую агрессию. Стратегия просчетов и ошибочных решений всегда дает ошибочные результаты; весь мир уже это понял. Мы готовы к любому варианту. Они будут удивлены", – написал Галибаф.

Позже он добавил, что США и их партнеры должны согласиться с правами иранского народа, которые изложены в 14-пунктном предложении Тегерана. Его Иран передал в начале мая. По словам политика, любой другой подход "будет полностью безрезультатным".

"Чем дольше они будут медлить, тем больше за это будут платить американские налогоплательщики", – заявил он.

Переговоры и критика

В прошлом месяце Галибаф был главным переговорщиком на встрече с США в Исламабаде. Переговоры проходили в Пакистане, однако в последнее время иранские хардлайнеры начали критиковать его за якобы слишком мягкую позицию в отношении Вашингтона.

Новые заявления прозвучали после слов президента США Дональд Трамп, который назвал последнее предложение Ирана "неприемлемым". Кроме того, он заявил, что перемирие находится на "массивной системе жизнеобеспечения".

Что предшествовало

Власти государства-посредника Пакистана ранее подтвердили, что получили от Исламской Республики иранский ответ на мирное предложение США. Документ 10 мая был отправлен Вашингтону.

Официальные лица не раскрывали, что конкретно предложили иранцы. Медиа утверждают, что инициатива предусматривает заключение временного меморандума о взаимопонимании, направленного исключительно на прекращение боевых действий в регионе и урегулирование судоходства в Ормузском проливе. Наиболее спорные вопросы, в частности по ядерной программе Ирана, предлагается решить позже.

В The Wall Street Journal заявили, что главным камнем преткновения на переговорах остается ядерная программа Тегерана. США предлагают фактически заморозить ее на 20 лет: отказаться от создания ЯО, демонтировать часть объектов и прекратить обогащение урана.

