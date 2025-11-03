Ограбление Лувра совершили мелкие преступники: в прокуратуре Парижа раскрыли подробности расследования

Похищение исторических драгоценностей из музея Лувр в Париже 19 октября было осуществлено мелкими преступниками, а не профессионалами. Вся операция при этом длилась менее семи минут.

Об этом в воскресенье, 2 ноября, заявил прокурор Парижа, передает Reuters. Там напомнили, что двое мужчин припарковали грузовой подъемник возле Лувра, поднялись на второй этаж, разбили окно, открыли витрины угловыми шлифовальными машинками, а затем скрылись на скутерах, которыми управляли два сообщника.

Сейчас трое из четырех подозреваемых в краже находятся под арестом, а драгоценности все еще не найдены. Власти утверждают, что ограбление совершили мелкие преступники из бедных северных пригородов Парижа.

"Это не совсем обычная преступность... но это тип преступности, который мы обычно не ассоциируем с высшими звеньями организованной преступности", – сказала прокурор Парижа Лора Беккуа.

По ее словам, профили четырех людей, арестованных на данный момент, включая девушку одного из подозреваемых грабителей, не являются типичными для профессиональных членов организованной преступности, способных осуществлять сложные операции.

Беккуа говорит, что они – явно местные жители. Все задержанные живут ориентировочно в Сена-Сен-Дени, районе с низким уровнем дохода к северу от Парижа.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что, по его мнению, единственным подозреваемым, который до сих пор не был задержан, вероятно, является организатор ограбления.

Французские СМИ предполагают, что грабители были аматорами, поскольку во время побега они потеряли самую ценную из драгоценностей – корону императрицы Евгении, изготовленную из золота, изумрудов и бриллиантов. Также они оставили на месте происшествия инструменты, перчатку и другие предметы, а также не смогли поджечь грузовик перед побегом.

Напомним: в Париже на прошлой неделе задержали пятерых человек по делу об ограблении одного из самых знаменитых музеев мира – Лувра. В субботу, 1 ноября, двум из них предъявили обвинения, троих других – освободили.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство Лувра оценило потери в 88 миллионов евро. По предварительным данным, преступников было девять. Двое из них переоделись в форму коммунальщиков, пятеро проникли в галерею Аполлона, еще двое ждали поблизости.

Также мы писали о том, что в сети появились кадры момента ограбления знаменитого французского музея. На видео видно, как неизвестный мужчина в форме под видом работника взламывает витрину.

