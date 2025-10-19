Преступники справились за несколько минут: появилось видео дерзкого ограбления Лувра

В сети появились кадры момента ограбления французского Лувра. Злоумышленники меньше чем за 10 минут успели похитить 9 экспонатов.

Видео, на котором неизвестный мужчина в форме, под видом работника взламывает витрину галереи обнародовал телеканал BFMTV.

Что предшествовало

Утром в воскресенье, 19 октября неизвестные ограбили один из самых известных музеев мира Лувр, что в Париже. Об инциденте сообщили BBC и Le Parisien, подтвердила факт ограбления министр культуры Франции Рашида Дати. Сейчас идет расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и причастных лиц.

По предварительным данным, преступников было девять. Двое из них переоделись в форму коммунальщиков, пятеро проникли в галерею Аполлона, еще двое ждали поблизости.

Около шести утра воры проникли в музей через фасад, выходящий на Сену. Для этого они воспользовались подъемным механизмом, установленным для ремонтных работ. Затем на грузовом лифте они добрались до галереи Аполлона, где находились исторические ювелирные изделия. Чтобы проникнуть в музей, украсть драгоценности и убежать, ворам понадобилось около 4-7 минут.

Всего они смогли вынести девять предметов:

– набор ювелирных изделий;

– колье;

– серьги;

– брошь;

– две короны, в том числе корона императрицы Евгении.

Несколько драгоценностей удалось найти, остальные разыскивают.

Реакция французских властей

Президент Франции Эммануэль Макрон получает данные о расследовании в режиме реального времени.

Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес признал, что система безопасности музеев оказалась "уязвимой". Парижская прокуратура уже передала дело Бригаде борьбы с бандитизмом Судебной полиции.

Ариэль Вейль, мэр Центрального Парижа назвал инцидент "шоком для общественности". "До сих пор можно было представить только в киносценариях", – отметил он.

Что известно о Лувре

Музей Лувр является одним из крупнейших и самых известных музеев искусств в мире и расположен в самом сердце Парижа на правом берегу Сены. Его коллекции художественных и исторических ценностей Франции формировались в течение многих веков, начиная со времен династии Капетингов, и продолжают пополняться до сих пор.

Общее количество экспонатов в Лувре составляет около 300 000, однако лишь примерно 35 000 из них выставлены в залах. Остальные хранятся в хранилищах из соображений безопасности.

В 2018 году музей побил рекорд посещаемости, приняв более 10 миллионов посетителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Россия продолжает похищать археологические и культурные украинские ценности с временно оккупированных территорий Украины. В частности, разграблен заповедник "Каменная Могила" в Запорожье, который является памятником древней культуры мирового значения.

Оттуда во временно оккупированный Крым оккупанты вывезли по меньшей мере несколько десятков артефактов, возраст части из них составляет десятки тысяч лет, в целом же подтверждено похищение почти 200 ценностей.

