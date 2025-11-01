Ограбление Лувра: двум лицам предъявили обвинения, еще троих – освободили из-под стражи

В Париже на этой неделе задержали пять человек по делу об ограблении одного из самых знаменитых музеев мира – Лувра. В субботу, 1 ноября, двум из них были предъявлены обвинения, трех других – освободили.

По информации BFMTV, двух фигурантов подозревают в соучастии в краже организованной группой и в создании преступного сообщества с целью подготовки преступления. Оба отрицали свою вину как во время содержания под стражей, так и во время допросов в суде.

Известно, что арестована 38-летняя женщина. Плача во время вынесения решения, она сказала, что "боится за своих детей". Второй обвиняемый – 37-летний ранее судимый мужчина (в частности, за кражи).

Парижская прокурор Лора Бекко 30 октября заявляла, что похищенные драгоценности по-прежнему не найдены. Она призвала вернуть музейные экспонаты, "которые теперь невозможно продать".

"Любой, кто их купит, будет виновен в преступлении сбыта краденного", – подчеркнула Бекко.

Что похитили из Лувра

Злоумышленники забрали восемь дорогостоящих предметов. В частности, это колье и серьга из коллекции Марии-Луизы, а также колье, пара сережек и диадема из коллекций Марии-Амелии и Ортенс. По данным правоохранительных органов, также были похищены "две броши, одна из которых называется реликварий, бутоньерка и диадема из коллекции императрицы Евгении".

Министр культуры Франции Рашида Дати заявляла, что она получила предварительный отчет по результатам экстренного административного расследования ограбления Лувра. Следствие выявило "структурную недооценку" риска вторжения и краж на протяжении "более 20 лет".

"В этом предварительном отчете было сделано четыре замечания. Во-первых, хроническая и структурная недооценка риска проникновения и краж, недостаточное оснащение системами безопасности, неадекватная организация и устаревшие протоколы", – возмутилась она.

