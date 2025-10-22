Ограбление Лувра: выяснилась стоимость украденных драгоценностей

После громкого ограбления Лувра, произошедшего в воскресенье в Париже, руководство музея оценило потери в 88 миллионов евро. Речь идет о похищении восьми "коронных драгоценностей Франции", которые хранились в специальной экспозиции.

По данным французского издания BFMTV, прокурор Парижа Лора Бекко сообщила, что сумма ущерба, рассчитанная консерватором музея, "чрезвычайно высока", хотя историческую ценность похищенных украшений невозможно измерить деньгами. Она также отметила, что преступники не смогут получить эти средства, если решат переплавить драгоценности.

Версии полиции

Сейчас к расследованию привлечено около сотни правоохранителей. Полиция уже идентифицировала четырех человек, которые присутствовали на месте преступления, но не исключает, что им помогали другие сообщники.

Прокурор Бекко предположила, что ограбление могли подготовить при участии внешних "технических" групп, которые обеспечили транспорт и доступ к экспозиции. В то же время вопрос о возможном соучастии кого-то из работников Лувра пока остается открытым.

Детали нападения

Преступники использовали автоподъемник, который арендовали под видом переезда. Когда один из сотрудников компании пришел проверить технику, его встретили двое неизвестных, которые вели себя агрессивно, но не применяли физического насилия.

Ограбление, произошедшее прямо в сердце французской столицы, вызвало широкий резонанс. Фото и видео с места происшествия облетели соцсети, а во Франции снова заговорили о необходимости усиления охраны национальных музеев.

Что предшествовало

Утром в воскресенье, 19 октября, неизвестные ограбили один из самых известных музеев мира Лувр в Париже. Об инциденте сообщили BBC и Le Parisien, подтвердила факт ограбления министр культуры Франции Рашида Дати. Сейчас идет расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и причастных лиц.

По предварительным данным, преступников было девять. Двое из них переоделись в форму коммунальщиков, пятеро проникли в галерею Аполлона, еще двое ждали поблизости.

Около шести утра воры проникли в музей через фасад, выходящий на Сену. Для этого они воспользовались подъемным механизмом, установленным для ремонтных работ. Затем на грузовом лифте они добрались до галереи Аполлона, где находились исторические ювелирные изделия. Чтобы проникнуть в музей, украсть драгоценности и убежать, ворам понадобилось около 4-7 минут.

Всего они смогли вынести девять предметов: набор ювелирных изделий; колье; серьги; брошь; две короны, в частности корону императрицы Евгении. Несколько драгоценностей удалось найти, остальные разыскивают.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети появились кадры момента ограбления французского Лувра. Злоумышленники менее чем за 10 минут успели похитить 9 экспонатов. Видео, на котором неизвестный мужчина в форме, под видом работника, взламывает витрину галереи.

