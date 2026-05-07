'Общая преданность миру': Рубио в Ватикане встретился с Папой Римским. Фото

Госсекретарь США Марко Рубио в четверг, 7 мая провел встречу с Папой Римским Львом XIV. Он заверил понтифика, что Вашингтон имеет прочные отношения с Ватиканом, и обе стороны разделяют общую приверженность миру,

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепа. Ее приводит агентство ANSA.

"Встреча подчеркнула прочность отношений между Соединенными Штатами и Святым Престолом, а также их общую приверженность миру и человеческому достоинству", – говорится в заявлении Государственного департамента.

Что предшествовало

По информации Deutsche Welle и газеты The Guardian, аудиенция политика у римского понтифика длилась около 45 минут, и как предполагается, могла происходить на фоне напряженных отношений между Папой и президентом США Дональдом Трампом.

Рубио сначала провел встречу с понтификом, а затем с госсекретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином. По данным СМИ, политик пытался преуменьшить разрыв между Трампом и Папой накануне своего визита в Ватикан.

"Очевидно, у нас кое-что произошло... Есть много о чем поговорить с Ватиканом", – говорил Рубио журналистам.

Не Папой единым

Ранее в своей соцсети Truth Social американский президент назвал понтифика "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике". Трамп заявил, что Лев XIV якобы должен поблагодарить его, потому что без него церковника "не избрали бы" Папой.

"Я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня выбрали", – обиделся на религиозного деятеля глава Белого дома.

Дополнительно глава Белого дома сказал журналистам, что он "не большой поклонник" Папы Льва.

"Я не думаю, что он очень хорошо выполняет свою работу, видимо, ему нравится криминал", – заявил американский президент, объясняя свою публикацию.

В защиту религиозного лидера выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая осудила слова Трампа и назвала их неприемлемыми. Но в ответ американский президент оскорбил и ее саму, обвинив Мелони в слабой позиции по международной безопасности и энергетической политике, возмущаясь, что глава итальянского правительства вступилась за понтифика.

"Нравится ли итальянцам то, что ваш премьер-министр не помогает нам получить нефть? Я не могу себе этого представить. Потому что я шокирован ее поведением. Я думал, что у нее есть мужество, но я ошибался", – говорил президент США.

