'Неприемлемо!' Мелони отчитала Трампа за оскорбительные слова о Папе Римском

Высказывания президента США Дональда Трампа о Папе Римском Льве XIV "неприемлемы". В то же время для понтифика осуждение любой формы войны есть "правильным и нормальным", поскольку он является религиозным лидером.

Видео дня

Трампа раскритиковала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "Папа Римский является главой Католической церкви, и для него правильно и нормально призывать к миру и осуждать любую форму войны", – процитировало политика издание BBC.

Она также подчеркнула, что "считает слова президента Трампа в адрес Святого Отца неприемлемыми".

Журналисты напомнили, что Мелони является католичкой. Премьер, которая возглавляет правое коалиционное правительство, считается близкой союзницей президента США и ранее неохотно осуждала его высказывания в отношении Папы Римского.

Что именно сказал Трамп о Льве XIV

В длинном посте в соцсети Truth Social республиканец назвал понтифика "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике". Трамп заявил, что Лев XIV якобы должен поблагодарить его, потому что без него церковника "не выбрали бы" Папой.

"И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня выбрали", – обиделся на религиозного деятеля глава Белого дома.

После этого Трамп опубликовал сгенерированное ИИ изображение: на нем он в образе Иисуса Христа исцеляет больного.

Позже Трамп сказал журналистам, что он "не большой поклонник" Папы Льва. "Я не думаю, что он очень хорошо выполняет свою работу, видимо, ему нравится криминал", – заявил американский президент, объясняя свою публикацию о главе Ватикана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!