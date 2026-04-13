Трамп набросился с критикой на Папу Римского и показал себя в образе целителя

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал деятельность и взгляды Папы Льва XIV, назвав его "слабым" в проблемах преступности и "ужасным" во внешней политике. После этого опубликовал фото, где показал себя в образе Иисуса Христа, который исцеляет людей.

Сообщение с критикой главы католической церкви Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social. Также отметил, что если бы не он, то Льва бы не было в Ватикане.

"Папа Лев слабый в вопросах преступности и ужасный во внешней политике", – написал президент США.

Он раскритиковал главу католической церкви за то, что Лев "считает ужасным, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая отправляла огромное количество наркотиков в Соединенные штаты".

Также глава Белого дома заметил, что ему больше нравится брат Льва XIV Луи.

И отметил, что Папа Римский должен быть благодарен ему, потому что без него Льва бы не избрали Папой.

"Его не было ни в одном списке кандидатов на папство, и Церковь поставила его на эту должность только потому, что он американец, и они считали, что это будет лучшим способом иметь дело с президентом Дональдом Трампом. Если бы я не был в Белом доме, Лео не был бы в Ватикане", – написал президент США.

Также он выразил недовольство тем, что Папа его критикует:

"И я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали", – написал Трамп.

Позже он опубликовал картинку, сгенерированную нейросетью, где изобразил себя в виде Иисуса Христа, который исцеляет людей. На изображении Трамп в белом наряде с красной накидкой стоит у кровати мужчины в больничной рубашке и прикладывает руку ко лбу, будто исцеляя его.

Что предшествовало

Между Соединенными Штатами и Ватиканом обострились отношения на фоне заявлений Папы Римского Льва XIV против военной агрессии. В Пентагоне вызвали высокопоставленного дипломата Святого Престола для разговора после критических высказываний понтифика. Речь идет о заявлениях Папы Льва XIV, сделанных во время Страстной недели и на Пасху. Понтифик призвал мировых лидеров отказаться от войны, сложить оружие и выбрать путь мира, а также раскритиковал стремление к доминированию и "империалистическую оккупацию мира".

В Пентагоне эти высказывания восприняли как косвенную критику политики администрации президента Дональда Трампа. В частности, возмущение вызвал тезис Папы о том, что современная дипломатия все больше базируется на силе, а не на диалоге и поиске компромиссов.

