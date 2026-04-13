Готов помочь после войны: Трамп сравнил Стармера с Чемберленом

Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьера Великобритании Кира Стармера за недостаточную, по его мнению, поддержку Штатов во время войны с Ираном. Американский лидер сравнил британского политика с Невиллом Чемберленом, который был премьером Британии в 1937-1940 годах и запомнился политикой умиротворения в отношении нацистской Германии.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News. Он отметил, что любит Британию, и упомянул, что его мать родилась в Шотландии, и в то же время подверг Стармера критике за то, что тот готов "прислать оборудование после войны".

"Стармер публично сказал, что мы пришлем оборудование после окончания войны", – заявил Трамп. Он назвал это "заявлением в стиле Невилла Чемберлена".

Имя Чемберлена часто упоминают в связи с его репутацией архитектора политики умиротворения в отношении Адольфа Гитлера. Именно он подписал Мюнхенское соглашение с Францией, Италией и Германией, которое позволило Германии аннексировать Судетскую область (западную часть Чехословакии) в 1938 году.

Ранее Трамп назвал Стармера "не Уинстоном Черчиллем" (премьер Британии в 1940-1945 и 1951-1955 годах). Президент сказал, что, хотя и считает премьер-министра Великобритании хорошим человеком, он разочарован.

Ему не понравилось то, что Стармер сначала не позволил американцам использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для нанесения ударов по Ирану. Американский президент также критиковал Британию за якобы запоздалые решения, когда США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 9 апреля, провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили военные варианты и логистику в Ормузском проливе.

Стармер также резко высказался относительно влияния мировых лидеров на экономическую ситуацию в стране. Он заявил, что ему "надоело", как действия Дональда Трампа и Владимира Путина влияют на цены на энергоносители.

