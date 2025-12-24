Обещали работу: в Кении расследуют деятельность преступной сети, которая вербовала людей для участия в войне против Украины

В Кении начато расследование деятельности преступной сети, которая обманом вербовала граждан страны для участия в войне против Украины. Людей заманивали обещаниями легальной работы в России, а на самом деле отправляли на фронт, часто без всякой военной подготовки.

Видео дня

Эта схема привела к гибели сотен кенийцев и вызвала международный резонанс. Об этом пишет Bloomberg.

По данным властей Кении, по меньшей мере 200 граждан страны, в том числе водители микроавтобусов, были обманом перемещены в Россию под предлогом легальной работы.

Там они проходили многодневную базовую подготовку и в дальнейшем оказались на передовой в войне против Украины.

Одним из пострадавших стал 38-летний Мбуру, который получил всего три дня обучения и погиб на Донбассе. Его семья узнала об этом случайно по телевидению, после того как в последний раз общалась с ним 19 ноября.

Криминальная сеть, по словам кенийских правоохранителей, действовала через вербовочные агентства и другие предприятия, которые организовывали поездки в Россию и способствовали оформлению документов для перемещения граждан.

Управление уголовных расследований Кении активно расследует эти случаи, а Министерство иностранных дел ведет переговоры с российской стороной о репатриации граждан Кении, которые сейчас находятся в военных лагерях.

Президент Кении Уильям Руто выразил благодарность украинскому лидеру Владимиру Зеленскому за содействие в освобождении обманом привлеченных кенийцев. По состоянию на сейчас правительству удалось вернуть на родину 18 человек, некоторые из которых находились в больницах после ранений.

Между тем, российская сторона отрицает любое участие в схемах вербовки, а кенийские власти усиливают контроль за деятельностью агентств и уже аннулировали лицензии более 600 недобросовестных компаний.

Правозащитники отмечают, что африканские граждане стали "пушечным мясом" на фронте, а их семьи до сих пор не могут получить тела погибших или связаться с живыми.

Напомним, Россия вербует граждан Шри-Ланки для участия в войне против Украины. В украинском плену уже находятся восемь наемников из этой далекой страны, расположенной в северной части Индийского океана.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия вербует граждан из других стран, не только из Шри-Ланки, но из Непала, Кубы, стран Центральной Азии и Латинской Америки. Так, в 144-й гвардейской мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ насчитывается не менее 38 наемников, которые имеют бразильский паспорт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!