Россия вербует на войну с Украиной жителей Латинской Америки: список наемников из Бразилии

На стороне страны-агрессора России продолжают воевать в Украине наемники из Латинской Америки, в частности из Бразилии. Только в 144-й гвардейской мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ насчитывается как минимум 38 наемников, которые имеют бразильский паспорт.

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Об этом сообщили в Telegram-канале проекта "Хочу жить", который был создан для приема обращений российских оккупантов в Украине для сдачи в плен. Там опубликовали список с фамилиями наемников из Бразилии и отметили, что список далеко не полный, ведь бразильцы есть не только в 144-й дивизии.

"Это лишь малая часть граждан страны, воюющих на стороне оккупантов", – сообщили в проекте.

Сотрудникам "Хочу жить" даже удалось взять интервью у одного из бразильцев, которого посчастливилось попасть в плен к Силам обороны Украины. Вскоре видео должны опубликовать.

"Схема попадания бразильцев, как и других латиноамериканцев, на войну традиционна: их заманивают в РФ предложением работы, там склоняют к подписанию контракта деньгами или обманом. Обычно они попадают в российскую армию через уже ставший легендарным "Единый пункт призыва" на улице Яблочкова в Москве. После отправки на фронт у них остается очень немного шансов на выживание, так как "нерусских" наемников россияне не щадят. Лишь единицы могут попасть в плен", – сказано в сообщении.

Проект призвал власти Бразилии обратить внимание на проблему. В то же время в МИД Украины ранее призвал иностранцев избегать попадания в ряды армии РФ, а в случае отправки на фронт – обращаться в проект "Хочу жить".

Ранее СМИ писали, что в войне против Украины на стороне РФ участвуют наемники по меньшей мере из 48 стран, хотя российский диктатор Владимир Путин отвергал необходимость в иностранных военных. Больше всего среди них граждан Непала, также Москва активно вербует выходцев из Африки и Ближнего Востока.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на начало 2025 года поименно известны не менее 170 граждан Туркменистана, которые воют в рядах армии РФ в Украине. Не менее 27 из них признаны погибшими.

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