Новым гендиректором ЮНЕСКО выбрали египтолога: что о нем известно

На Генеральной конференции ЮНЕСКО 6 ноября 2025 года в Самарканде делегаты избрали нового генерального директора организации. Им стал египетский археолог и ученый Халед Эль-Энани, который получил 172 голоса из 174 возможных. Он сменит на посту Одри Азуле, возглавлявшую ЮНЕСКО с 2017 года.

Видео дня

Об этом заявили в официальном сообщении ЮНЕСКО. Новоизбранный глава вступит в должность 15 ноября 2025 года и будет исполнять обязанности в течение четырех лет. В заявлении отмечается, что Эль-Энани станет первым представителем арабского мира во главе этой организации и лишь вторым африканцем после сенегальца Амаду-Махтара Мбоу, который руководил ЮНЕСКО в 1974–1987 годах.

Египтолог с мировым именем

Халед Ахмед Эль-Энани родился в 1971 году. Он – профессор египтологии в университете Хельван, где преподает более трех десятилетий. Получил докторскую степень во французском университете Поль-Валери Монпелье III, где неоднократно работал приглашенным преподавателем.

В разные годы он возглавлял Национальный музей египетской цивилизации (2014–2016) и Каирский египетский музей (2015–2016). С 2016 до 2022 года был министром древностей, а затем – министром туризма и древностей Арабской Республики Египет.

Признание на международной арене

Ученый является членом нескольких авторитетных международных академических обществ. В 2024 году его назначили специальным послом культурного туризма Всемирной туристической организации, а недавно он стал почетным патроном Африканского фонда всемирного наследия.

Эль-Энани владеет арабским, французским и английским языками. Его деятельность высоко оценивают за вклад в сохранение культурного наследия, открытость к международному сотрудничеству и модернизацию музейного дела в Египте.

Об организации ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объединяет 194 государства-члена и работает для укрепления мира и безопасности в мире через международное сотрудничество в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации. Штаб-квартира организации расположена в Париже, а ее представительства действуют в 54 странах мира. Всего в структуре ЮНЕСКО работает более 2300 человек.

Под эгидой организации находится более 2000 объектов всемирного наследия, биосферных резерватов и глобальных геопарков. Также ЮНЕСКО координирует сети творческих, учебных, инклюзивных и устойчивых городов, а еще более 13 тысяч ассоциированных школ, университетских кафедр, учебных и исследовательских центров. Глобальную деятельность организации поддерживают 200 национальных комиссий.

Нынешняя директор ЮНЕСКО – Одри Азуле. Девиз организации, заложенный в ее конституции 1945 года, звучит так: "Поскольку войны начинаются в умах людей, именно в умах людей должны строиться основы мира".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент США Дональд Трамп решил вывести Штаты из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Американский президент принял такое решение, ссылаясь на антиамериканские и антиизраильские настроения организации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!