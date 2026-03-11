Новый верховный лидер Ирана мог получить ранение: после избрания он так и не появлялся на публике – NYT

Новый верховный лидер Ирана, Моджтаба Хаменеи, может быть ранен, и с момента избрания он не появлялся на публике. Есть информация, что он получил травмы ног во время нападения 28 февраля, но точное состояние и обстоятельства ранения остаются неизвестными.

Правительство Ирана и внешние наблюдатели выражают обеспокоенность безопасностью Хаменеи и ограниченным доступом к нему. Об этом сообщает The New York Times.

По информации трех иранских чиновников, Хаменеи находится в сознании, но скрывается в хорошо охраняемом месте с ограниченной связью.

Его ранение, вероятно, произошло во время атаки, проведенной Израилем и США на комплекс руководства в Тегеране, в которой погиб его отец, аятолла Али Хаменеи, а также мать, жена и сын нового верховного лидера, и еще несколько высокопоставленных чиновников Министерства обороны.

Израильские чиновники подтверждают, что Моджтаба Хаменеи получил травмы ног еще до своего избрания на должность верховного лидера. Иранские государственные СМИ намекнули на его состояние, назвав Хаменеи и использовав термин "джанбаз джанг", что означает ветерана, раненого на войне.

Несмотря на ограниченное публичное присутствие, лицо Хаменеи появляется на баннерах и муралах по всему Тегерану.

Он долгое время оставался влиятельным игроком в тени, контролируя вопросы безопасности и военные дела через тесные связи с Корпусом стражей исламской революции.

Сторонники правительства проводят церемонии присяги в его поддержку, размахивая флагами и держа его фотографии, одновременно демонстрируя его политическое присутствие в стране.

Президент США Дональд Трамп готов и дальше уничтожать правящую верхушку Ирана в случае отказа от выполнения американских требований. В частности, Трамп готов поддержать убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

