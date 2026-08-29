Новый лидер "Фидеса" признал, что во времена Орбана в Венгрии произошел "откат демократии"

Лидер оппозиционной фракции "Фидес" в парламенте Венгрии Янош Бока признал, что во времена экс-премьера Виктора Орбана в стране несколько "откатилась" демократия. В то же время он не согласился с тем, что ответственность за это несет их политическая сила.

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Об этом Бока заявил в интервью Politico – первом с момента его вступления в эту должность. На нее должность политика избрали 21 июля, а до этого он занимал пост министра по делам ЕС в правительстве Орбана.

Бока заявил, что, по его мнению, "некоторые замечания относительно отступления от демократии имели под собой основания". Он добавил, что в "Фидес" готовы сотрудничать с новым правительством по этим вопросам.

"Это не означает, что мы несем ответственность за регресс демократии", – отметил политик, возглавляющий фракцию из 52 депутатов от партии "Фидес" Орбана в парламенте.

Напомним: бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был переизбран лидером партии "Фидес" несмотря на поражение на парламентских выборах. Это произошло в субботу, 13 июня, во время 32-го учредительного съезда партии в Будапеште. У бывшего главы правительства не было конкурентов.

Что происходит в Венгрии

Ожидается, что Европейский Союз выделит Венгрии более 10 млрд евро на восстановление после пандемии, поскольку страна успеет своевременно выполнить требования по усилению антикоррупционных мер. Европейская комиссия заморозила эти средства после многочисленных обвинений в подрыве верховенства права во время правления Орбана. Четыре года подряд организация Transparency International признавала Венгрию самой коррумпированной страной в ЕС.

Петер Мадьяр, чья партия "Тиса" одержала убедительную победу на выборах в апреле, положив конец 16-летнему пребыванию Орбана у власти, сотрудничал с институтами ЕС, чтобы разблокировать эти 10 миллиардов евро.

Бока поддерживает введение некоторых новых нормативных актов для разблокирования средств — это существенный сдвиг по сравнению с позицией его партии во времена правления Орбана. Он также заявил, что поддерживает усилия правительства по восстановлению "компетенции конституционного суда, который является одним из фундаментальных элементов системы верховенства права в современных европейских обществах".

В то же время лидер фракции "Фидес" обвинил правительство Мадяра в "злоупотреблении мандатом" и "превышении конституционных полномочий", а также заявил, что "они ведут чрезвычайно мощную пропаганду ненависти".

Бока раскритиковал "Тису" за отстранение от должности президента Венгрии, а также за закон, ограничивающий мандат депутата тремя сроками — 12 годами. Как пишет Politico, это помешает половине состава "Фидеса" переизбраться вновь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Венгрии объявили о создании нового государственного органа, который будет заниматься возвратом незаконно присвоенных бюджетных средств. Речь идет прежде всего о ресурсах, использованных во время многолетнего правления Виктора Орбана.

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