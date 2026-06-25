Нижняя палата парламента Румынии одобрила объединение с Молдовой: что это означает

Палата депутатов Румынии одобрила законопроект об объединении Румынии и Республики Молдова. Документ считается принятым нижней палатой парламента по истечении срока его рассмотрения.

Видео дня

Об этом сообщила председательствующая на заседании Сената Наталья Интотеро. Об этом сообщает агентство Agerpres.

Законодательную инициативу внесла в парламент партия SOS România 14 апреля. По словам Интотеро, в связи с истечением срока рассмотрения документ был одобрен автоматически в порядке молчаливого принятия.

Законопроект предусматривает подтверждение парламентом Румынии приверженности положениям Заключительного акта Хельсинкской конференции ОБСЕ. В документе отмечается, что этот акт признает возможность изменения государственных границ мирным и дипломатическим путем.

Также законопроект содержит положения об объединении Румынии и Республики Молдова. Кроме того, документ уполномочивает румынское правительство незамедлительно начать переговоры о завершении процесса объединения с властями Кишинева.

Однакорешение Палаты депутатов не является окончательным. Дальнейшую судьбу законопроекта определит Сенат Румынии, который выступит в качестве палаты, принимающей окончательное решение.

Что предшествовало

Отметим, что Молдова входила в состав Румынии в 1918–1940 годах. После обретения независимости в 1991 году вопрос воссоединения периодически возвращается в политическую повестку дня двух стран, хотя уровень поддержки этой идеи в Румынии и Молдове остается разным.

Тема возможного объединения Румынии и Молдовы неоднократно поднималась на самом высоком политическом уровне. Президент Румынии Никушор Дан заявлял, что поддерживает идею воссоединения двух государств, однако подчеркивал: такой шаг возможен только при наличии политической воли с обеих сторон. По его словам, Бухарест готов к объединению, если такое желание выразит молдавское общество.

Также румынский лидер подчеркивал важность развития совместной инфраструктуры, в частности таможенных процедур, гражданства, мостов и энергетических соединений, а также поддержки европейской интеграции Молдовы. Дан выразил убеждение,что вступление страны в ЕС является ключевым шагом для дальнейшего сближения двух государств.

В свою очередь президент Молдовы Мая Санду также заявляла, что поддержала бы объединение с Румынией на референдуме, однако признавала, что в настоящее время большинство граждан страны не поддерживает такую идею. По её словам, более реалистичной целью для Кишинёва остаётся вступление в Европейский Союз.

Вице-премьер-министр Молдовы Евгений Осмоческу называл возможное объединение с Румынией "планом Б" на случай, если процесс вступления страны в ЕС будет заблокирован или существенно заторможен. По его словам, Кишинев рассматривает европейскую интеграцию как главный приоритет, однако после 2028 года может вернуться к обсуждению альтернативных сценариев развития.

Как сообщал OBOZ.UA, Республика Молдова официально выйдет из состава Содружества Независимых Государств в начале апреля 2027 года. Это произойдет 8 апреля, по истечении установленного законом 12-месячного срока с момента официального уведомления о выходе из организации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!