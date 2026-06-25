Нижняя палата парламента Румынии одобрила объединение с Молдовой: что это означает
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Палата депутатов Румынии одобрила законопроект об объединении Румынии и Республики Молдова. Документ считается принятым нижней палатой парламента по истечении срока его рассмотрения.
Об этом сообщила председательствующая на заседании Сената Наталья Интотеро. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Законодательную инициативу внесла в парламент партия SOS România 14 апреля. По словам Интотеро, в связи с истечением срока рассмотрения документ был одобрен автоматически в порядке молчаливого принятия.
Законопроект предусматривает подтверждение парламентом Румынии приверженности положениям Заключительного акта Хельсинкской конференции ОБСЕ. В документе отмечается, что этот акт признает возможность изменения государственных границ мирным и дипломатическим путем.
Также законопроект содержит положения об объединении Румынии и Республики Молдова. Кроме того, документ уполномочивает румынское правительство незамедлительно начать переговоры о завершении процесса объединения с властями Кишинева.
Однакорешение Палаты депутатов не является окончательным. Дальнейшую судьбу законопроекта определит Сенат Румынии, который выступит в качестве палаты, принимающей окончательное решение.
Что предшествовало
Отметим, что Молдова входила в состав Румынии в 1918–1940 годах. После обретения независимости в 1991 году вопрос воссоединения периодически возвращается в политическую повестку дня двух стран, хотя уровень поддержки этой идеи в Румынии и Молдове остается разным.
Тема возможного объединения Румынии и Молдовы неоднократно поднималась на самом высоком политическом уровне. Президент Румынии Никушор Дан заявлял, что поддерживает идею воссоединения двух государств, однако подчеркивал: такой шаг возможен только при наличии политической воли с обеих сторон. По его словам, Бухарест готов к объединению, если такое желание выразит молдавское общество.
Также румынский лидер подчеркивал важность развития совместной инфраструктуры, в частности таможенных процедур, гражданства, мостов и энергетических соединений, а также поддержки европейской интеграции Молдовы. Дан выразил убеждение,что вступление страны в ЕС является ключевым шагом для дальнейшего сближения двух государств.
В свою очередь президент Молдовы Мая Санду также заявляла, что поддержала бы объединение с Румынией на референдуме, однако признавала, что в настоящее время большинство граждан страны не поддерживает такую идею. По её словам, более реалистичной целью для Кишинёва остаётся вступление в Европейский Союз.
Вице-премьер-министр Молдовы Евгений Осмоческу называл возможное объединение с Румынией "планом Б" на случай, если процесс вступления страны в ЕС будет заблокирован или существенно заторможен. По его словам, Кишинев рассматривает европейскую интеграцию как главный приоритет, однако после 2028 года может вернуться к обсуждению альтернативных сценариев развития.
Как сообщал OBOZ.UA, Республика Молдова официально выйдет из состава Содружества Независимых Государств в начале апреля 2027 года. Это произойдет 8 апреля, по истечении установленного законом 12-месячного срока с момента официального уведомления о выходе из организации.
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