"Чтобы стали одной страной": новый президент Румынии заговорил об объединении с Молдовой
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что поддерживает идею объединения Румынии с Молдовой. По его словам, эта историческая цель может стать реальностью только при условии четкой воли двух государств.
Также он добавил, что нужно решить вопрос развития совместной инфраструктуры. Об этом Дан заявил в интервью Stiri pe surse.
Румынский президент рассказал о конкретных шагах, которые могут сблизить два государства, и о важности поддержки европейского пути Кишинева. В контексте румынско-молдавских двусторонних отношений Дан считает важным, чтобы обе стран в какой-то момент стали единым целым.
Он уверен, что такое желание есть в Румынии, и Бухарест будет готов к объединению, когда на этой возникнет политическая воля Молдовы.
"Должна быть воля. В Румынии, по моему мнению, она есть. Когда это также будет существовать в Республике Молдова, мы будем к этому готовы. И для того, чтобы это стало возможным, Румыния также должна выглядеть лучше, чем она выглядит сейчас", – сказал Никушор Дан.
Отвечая на вопрос о том, какие шаги необходимо предпринять для укрепления доверия между двумя государствами, президент Румынии отметил важность решения конкретных проблем и развития инфраструктуры, соединяющей две страны.
"Это займет время. Начиная с самых простых, менее структурных вопросов, таких как таможня и гражданство, и продолжая теми инфраструктурными проектами, мостами, энергетическими соединениями, которые нам нужно сделать вовремя или даже быстрее", – пояснил глава государства.
По мнению президента Румынии, важнейшим шагом на пути сближения двух государств является поддержка интеграции Молдовы в Европейский союз. Дан спрогнозировал, что Молдова станет частью ЕС через 3-4 года.
Напомним, президент Румынии Никушор Дан заявил, что Украина должна вести переговоры со страной-агрессором с позиции силы. Это единственный способ достичь справедливого мира, а Европейский Союз должен помочь Киеву в этом.
Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с новым президентом Румынии Никушором Даном. Последний заверил, что Бухарест продолжит поддерживать нашу страну в ее борьбе против российской агрессии, ведь это вопрос и их собственной безопасности.
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