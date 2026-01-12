Президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за воссоединение с Румынией, если бы этот вопрос был вынесен на референдум. Она отметила, что ее стране становится все труднее "выжить" самостоятельно.

Об этом Санду сказала во время разговора в британском подкасте The Rest is Politics. Слова молдавского лидера цитирует Politico.

"Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Маленькой стране, такой как Молдова, становится все труднее выжить как демократии, как суверенной стране и, конечно, противостоять России", – объяснила Санду.

Несмотря на выражение личной поддержки, Санду признала, что идею воссоединения с Румынией не поддерживает большинство граждан в Молдове, в отличие от вступления в Евросоюз, заявку на который страна подала в 2022 году, и который президент назвала "более реалистичной целью".

Воссоединение Молдовы с Румынией

Напомним, что Молдова была частью Румынии с 1918 до 1940 года, когда ее захватил СССР. После румынской революции 1989 года и обретения Молдовой независимости в 1991-м объединение с Румынией стало популярной идеей.

Вопрос воссоединения постоянно возникает в публичной сфере двух стран. Опросы показывают, что около двух третей молдаван выступают против воссоединения, тогда как в Румынии поддержка такой идеи традиционно выше.

В Молдове против воссоединения с Румынией преимущественно выступают пророссийские коммунисты и социалисты. Несмотря на все страна все равно продолжает сближаться с культурно и языково этой страной. Так, весной 2023 года в Молдове приняли закон, который предусматривает замену в переименовании государственного языка.

В марте 2023 года парламент Молдовы одобрил переименование государственного языка с молдавского на румынский в конституции и других законах. Несмотря на то, что это предложение вызвало недовольство среди оппозиции – социалистов и коммунистов – закон таки был принят в первом чтении.

Украина откажется от термина "молдавский язык" как от российского нарратива. Теперь наша страна будет признавать румынский язык как единственный официальный в Молдове.

