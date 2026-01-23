'Будем действовать в соответствии с ситуацией': президент Румынии назвал условие для начала переговоров об объединении с Молдовой

Любые переговоры по объединению Румынии с Республикой Молдова возможны лишь при условии изменения позиции большинства ее граждан. Сейчас Бухарест уважает суверенитет Молдовы и поддерживает ее курс на европейскую интеграцию.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан. Его заявление прозвучало после того, как президент Молдовы Майя Санду сообщила, что большинство граждан против такого шага.

Со своей стороны Никушор Дан отметил, что Румыния будет поддерживать Молдову во вступлении в ЕС. Однако подчеркнул, что в случае изменения общественного мнения в средне- или долгосрочной перспективе Бухарест "будет действовать в соответствии с ситуацией".

"Я оптимистично настроен, что это произойдет. Если в средне- или долгосрочной перспективе большинство граждан будет иметь другое мнение, мы будем действовать в соответствии с ситуацией. Сейчас мы уважаем суверенитет, выраженный через мнение граждан", – заявил президент Румынии.

Что предшествовало

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за воссоединение с Румынией, если бы этот вопрос был вынесен на референдум. Она отметила, что ее стране становится все труднее "выживать" самостоятельно.

По словам президента Майи Санду, согласно данным опроса, который провели в сентябре 2025 года, почти 46% граждан Молдовы выступают против объединения с Румынией. В то же время чуть более 33% опрошенных его поддерживают.

Отдельно Санду отметила, что европейскую интеграцию пока одобряет большинство граждан Молдовы.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Молдовы начало процесс денонсации основных соглашений и, соответственно, выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ). До середины февраля документы должны быть доработаны на правительственном уровне и переданы в парламент для принятия окончательного решения.

