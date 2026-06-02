'План Б': вице-премьер Молдовы назвал условие, при котором страна рассмотрит объединение с Румынией

Молдова может рассмотреть вариант объединения с Румынией, если ее путь к вступлению в Европейский Союз будет заблокирован или существенно заторможен. Такой сценарий могут начать серьезно обсуждать после 2028 года, если процесс евроинтеграции не будет продвигаться.

Об этом заявил вице-премьер-министр страны Еуджен Осмоческу во время разговора с журналистами Euractiv. Он назвал возможное объединение с Румынией "планом Б" для Молдовы и подчеркнул, что главной целью страны остается подписание договора о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

"Это план Б", – сказал он, отвечая на вопрос об альтернативных вариантах развития событий.

Вице-премьер отметил, что Кишинев сейчас сосредоточен на переговорах о членстве в ЕС и приведении законодательства страны в соответствие с европейскими нормами. По его словам, только в случае остановки или блокирования этого процесса политическое руководство начнет серьезно рассматривать другие сценарии.

Осмоческу также высказался относительно возможных рисков, связанных с параллельным продвижением в ЕС Украины и Молдовы. Он подчеркнул, что процесс расширения должен базироваться на заслугах каждой страны в отдельности. В то же время чиновник отметил важность получения четких сигналов от Брюсселя.

"Нам нужно послать сигнал населению", – заявил он, обратив внимание на российские гибридные операции, которые, по его словам, направлены на подрыв поддержки европейской интеграции среди граждан.

Осмоческу выразил надежду, что уже в ближайшее время Евросоюз откроет первый переговорный кластер по вступлению Молдовы и Украины. По данным Euractiv, в Европейской комиссии ожидают, что это может произойти 16 июня.

"Если это произойдет в июне и мы откроем переговоры, это будет четкий сигнал. Именно к этому мы стремимся", – сказал вице-премьер.

Он также поддержал идею постепенной интеграции стран-кандидатов в ЕС. В частности, Осмоческу положительно оценил предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о введении статуса ассоциированного члена Евросоюза. Такой формат позволил бы странам-кандидатам участвовать во встречах европейских лидеров и министров без права голоса.

По словам молдавского чиновника, любой промежуточный шаг, который будет приближать страну к ЕС, будет способствовать продолжению реформ и укреплению доверия избирателей.

Во время интервью Осмоческу открыто поддержал возможность будущего объединения с Румынией в случае провала европейских стремлений Молдовы. Он отметил, что значительная часть граждан уже имеет тесные культурные и родственные связи с соседним государством.

По приведенным данным, около 850 тысяч из 2,4 миллиона жителей Молдовы имеют румынские паспорта. В то же время уровень поддержки объединения оценивается примерно в 40% в Молдове и около 70% в Румынии.

"Есть определенная цена. Ее придется взять на себя Румынии и Европейскому Союзу. Но она не будет такой большой, как в случае с Восточной и Западной Германией во время их объединения", – сказал Осмоческу.

На вопрос, может ли 2028 год стать моментом для переоценки ситуации, он ответил коротко:"Рассмотреть. Именно об этом также говорила президент".

Как сообщал OBOZ.UA, Республика Молдова официально выйдет из состава Содружества Независимых Государств в начале апреля 2027 года. Это произойдет 8 апреля, по истечении установленного законом 12-месячного срока с момента официального уведомления о выходе из организации.

