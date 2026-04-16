Молдова начала обратный отсчет выхода из СНГ: когда это произойдет

Республика Молдова официально выйдет из состава так называемого СНГ, содружества независимых государств, в начале апреля 2027 года. Это произойдет 8 апреля, по истечении установленного законом 12-месячного срока с момента официального уведомления о выходе из организации.

Об этом рассказал министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой. Он уточнил, что власти его страны процедуру юридического выхода из СНГ "уже начали", а официальное уведомление об этом секретариату организации направили именно 8 апреля.

Что сказал глава МИД Молдовы

"После обнародования денонсации соответствующих соглашений и их публикации в "Официальном вестнике" Молдовы 8 апреля секретариат СНГ в Минске был уведомлен, и мы получили от них подтверждение получения нашего сообщения", – в частности, сказал Попшой.

Он отметил, что формально и в соответствии с международным правом Молдова перестанет быть государством-членом СНГ только по истечении одного года с момента соответствующего уведомления.

"8 апреля следующего года, с юридической, формальной точки зрения, мы уже не будем частью СНГ", – пояснил глава МИД республики.

Отношения с СНГ

В то же время глава молдавской дипломатии отметил, что на практике отношения его страны с СНГ отсутствуют уже несколько лет.

"С практической точки зрения, мы уже довольно давно, уже много лет не участвовали в политических мероприятиях или иных встречах, которые не отвечают национальным интересам республики Молдова", – сказал Михай Попшой.

Что предшествовало

По состоянию на февраль текущего года Молдова имела подписанные общие 283 соглашения в рамках СНГ, из которых 71 было денонсировано, а около 60 других находились в процессе денонсации. По словам Попшоя, большинство этих соглашений устарели, больше не применяются и ранее были отменены другими членами СНГ, причем "без практических последствий".

А в конце марта парламент Молдовы в первом чтении поддержал расторжение главного документа – соглашения о создании СНГ, – а также всех связанных с ним документов и устава организации.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Кабинет министров по инициативе украинского МИДа принял решение о прекращении действия еще 116 международных договоров, заключенных ранее с правительствами России и Беларуси в рамках СНГ.

