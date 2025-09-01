"Никогда в жизни не чувствовал себя лучше": Трамп ответил на спекуляции о своей смерти

Президент США Дональд Трамп ответил на волну спекуляций относительно своего здоровья и слухи о якобы его смерти. Он заявил, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше.

Видео дня

Об этом он написал в соцсети Truth Social. В последние дни Трамп не появлялся на публичных мероприятиях, что привлекло внимание медиа и пользователей соцсетей.

Дополнительные основания для предположений о проблемах со здоровьем дали фото, на которых видны синяки и отеки на руках президента. Эти детали стали поводом для появления неподтвержденных сообщений о состоянии Трампа.

В ответ на эти сообщения Трамп сделал сообщение в соцсети Truth Social, где заявил: "Never felt better in my life" ("Никогда в жизни не чувствовал себя лучше").

Таким образом он публично опроверг распространенные слухи и подчеркнул, что его здоровью ничего не угрожает.

Что предшествовало

Фраза "Трамп мертв" начала появляться в трендах через несколько дней после того, как 27 августа в эксклюзивном интервью USA Today Вэнса спросили, готов ли он занять пост президента, если произойдет "ужасная трагедия". Вэнс заверил, что 79-летний Трамп энергичный и в хорошей форме, однако признал, что нельзя исключать непредвиденных событий.

Это не первый случай, когда в интернете распространялись ложные сообщения о смерти Трампа. В сентябре 2023 года был взломан аккаунт его сына, Дональда Трампа-младшего, где хакеры опубликовали сообщение о смерти его отца и о том, что он обещает баллотироваться на пост президента. Тогда ситуацию быстро уладили, а сам Трамп лично заверил сторонников в Truth Social, что с ним все в порядке.

Как сообщал OBOZ.UA, рейтинг президента США Дональда Трампа направлен вниз. 56% опрошенных американцев не одобряют его работу против 40% довольных действиями главы государства. Еще 4% респондентов не определились с ответом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!