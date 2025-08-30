'Трамп умер' неожиданно завирусилось в X Маска после слов Джей Ди Венса

Президент США Дональд Трамп уже несколько дней подряд в трендах на платформе X (бывший Twitter), которая принадлежит миллиардеру Илону Маску. Причиной стали тысячи публикаций с фразой "Трамп мертв", которые заставили пользователей по всему миру искать объяснения и официальные подтверждения.

Хотя никаких реальных сообщений о смерти президента не поступало, а сам Трамп продолжает выполнять свои обязанности, волна слухов получила новый импульс после ряда событий и заявлений, совпавших во времени. Пользователи пытаются понять, что стоит за внезапным взрывом таких сообщений: беспокойство из-за состояния здоровья лидера, или же это связано с недавними заявлениями вице-президента Джей Ди Вэнса и создателя "Симпсонов" Мэтта Грейнинга?

Заявление Джей Ди Вэнса и "ужасная трагедия"

Фраза "Трамп мертв" начала появляться в трендах через несколько дней после того, как 27 августа в эксклюзивном интервью USA Today Вэнса спросили, готов ли он занять пост президента, если произойдет "ужасная трагедия". Вэнс заверил, что 79-летний Трамп энергичен и в хорошей форме, однако признал, что нельзя исключать непредвиденных событий.

"Он последний человек, который звонит ночью, и он первый человек, который просыпается, и первый человек, который звонит утром", – сказал Вэнс USA Today. "Да, ужасные трагедии случаются. Но я уверен, что президент Соединенных Штатов в хорошей форме, дослужит остаток своего срока и сделает великие дела для американского народа. И если, не дай Бог, произойдет ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего обучения на рабочем месте, чем то, которое я получил за последние 200 дней".

Эта осторожная ремарка о возможном "трагическом событии" сразу же вызвала волну интерпретаций и, вероятно, стала катализатором новых слухов в сети и вызвала тренд на "Трамп мертв".

В соцсети X даже появилась страница под ником "Did Donald Trump Die Today?" ("Умер ли Дональд Трамп сегодня?").

Состояние здоровья Трампа

Дополнительным фактором для появления слухов стали недавние медицинские новости о президенте США и его состоянии здоровья. В июле Белый дом подтвердил, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность, которая вызывает отеки ног.

Еще до официального заявления в СМИ уже появлялись фото с видимыми изменениями, что спровоцировало волну спекуляций. Кроме того, президент дважды пережил покушения во время предвыборной президентской кампании, что лишь подогрело интерес к его физическому состоянию.

Также Трамп появлялся с синяком на одной руке, а люди шутили, что так говорят, когда кто-то нездоров.

Затем стало известно, что Трампа не видели на публике последние несколько дней, у него не было ничего запланированного на следующие несколько дней и он отменил свою поездку на игру в гольф.

Кроме того, пиццерии возле Пентагона были переполнены, что случается, когда происходит что-то важное для национальной безопасности. Это также в народе называют "индексом пиццы Пентагона", который сейчас растет, что является неофициальным показателем, по которому люди видят, когда происходит что-то важное. В то же время Трамп не появлялся на публике со вторника.

Сейчас также происходит ситуация, связанная с кораблем вблизи Венесуэлы, поэтому, вероятно, что все эти вещи соединились в слухи и шутки, что Трамп мертв.

Фактор "Симпсонов"

Ситуацию подпитали и комментарии создателя мультсериала "Симпсоны" Мэтта Грейнинга, сделанные на Comic-Con в Сан-Диего. Он заявил, что шоу будет продолжаться пока не умрет определенный человек, намекая на Трампа.

"Нет, конца не видно. Мы будем продолжать. Мы будем продолжать, пока кто-то не умрет", – сказал Грейнинг. Затем он добавил строку, которая сразу же вызвала возмущение в социальных сетях. "Когда вы знаете кто умрет, Симпсоны предполагают, что на улицах будут танцы. Разве что президент (Дж. Д.) Вэнс запретит танцы".

Слова Грейнинга сразу подхватили пользователи соцсетей, напомнив, что "Симпсоны" ранее неоднократно делали точные предсказания относительно политика, включая его победы на выборах 2000 года, 2024 года и кампанию 2015-го.

Предыдущие фейковые новости

Это не первый случай, когда в интернете распространяются ложные сообщения о смерти Трампа. В сентябре 2023 года был взломан аккаунт его сына, Дональда Трампа-младшего, где хакеры опубликовали сообщение о смерти его отца и о том, что он обещает баллотироваться на пост президента. Тогда ситуацию быстро уладили, а сам Трамп лично заверил сторонников в Truth Social, что с ним все в порядке.

Стоит заметить, что нет официальных подтверждений о том, что Трамп уже мертв, или об ухудшении его состояния здоровья.

