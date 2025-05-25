Нидерланды завершают поставки Украине истребителей F-16: обещание выполнено полностью

В ближайшее время Нидерланды передадут Украине еще один истребитель F-16. Таким образом страна отчиталась о выполнении своего обещания касательно поставки более двух десятков боевых самолетов.

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил, что его страна отправит последний истребитель F-16 в Украину после 26 мая. Об этом глава оборонного ведомства рассказал в интервью WNL.

Заявление было сделано после того, как Россия вновь нанесла массированные авиаудары по Украине. По меньшей мере двенадцать человек погибли в Украине в результате множественных ракетных обстрелов. Брекельманс подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин продолжает свою агрессию, и показывает, что не намерен серьезно обсуждать прекращение огня.

По словам Брекельманса, важно продолжать усиливать давление на Россию и продолжать оказывать максимальную поддержку Украине. В дополнение к ранее объявленному пакету поддержки он объявил, что последний F-16 будет официально доставлен на Украину на следующей неделе.

"Мы также обучаем пилотов и техников и делимся нашими военными доктринами, чтобы Украина могла создать современные вооруженные силы, соответствующие вооруженным силам стран-членов НАТО", – сказал министр.

Напомним, министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что отдельные истребители F-16 уже переданы Украине, однако точное количество самолетов держится в тайне из соображений безопасности. Поставки продолжаются по плану и должны существенно усилить украинскую противовоздушную оборону.

Ранее слобщалось, что роль американских истребителей F-16 на войне в Украине очень значительна. Потому что, по статистике, почти каждая ракета этого самолета попадает в цель.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что потеряли связь с одним из истребителей F-16 в ночь на 16 мая, во время отражения вражеской воздушной атаки. Пилот успешно катапультировался, он найден и эвакуирован.