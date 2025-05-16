В Норвегии уточнили, когда передадут Украине все обещанные истребители F-16

Отдельные истребители F-16 уже переданы Украине, однако точное количество самолетов держится в тайне из соображений безопасности. Поставки продолжаются по плану и должны существенно усилить украинскую противовоздушную оборону.

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Об этом заявил министр обороны Норвегии Туре Сандвик, которого цитирует NRK TV. По его словам, передача истребителей происходит в соответствии с графиком, а финансовая и военная поддержка со стороны норвежского государства поможет значительно усилить обороноспособность Украины.

"Пожертвование норвежских F-16 происходит по плану, но из-за беспокойства относительно оперативной безопасности Украины и после диалога с Украиной мы не хотим разглашать, сколько самолетов уже передано", – заявил министр.

В прошлом году норвежское правительство также приняло решение увеличить поддержку Воздушных сил Украины на 1,3 млрд норвежских крон.

"Благодаря этому гранту Норвегия вносит вклад в улучшение противовоздушной обороны Украины в сотрудничестве с другими участниками Коалиции противовоздушной обороны", – добавил Сандвик.

Как сообщал OBOZ.UA, месяц назад в Нидерландах заявили, что продолжат поставлять Украине современные истребители F-16, обучать украинских пилотов и техников, а также передавать резервные части к самолетам и боеприпасы. В минобороны страны отказались назвать точное количество F-16 для украинцев, поскольку на них охотятся россияне.

В Дании в конце февраля рассказали, что передали ВСУ 12 самолетов F-16 из 19 обещанных. Еще семь обещают поставить до конца 2025 года.

Напомним, что роль американских истребителей F-16 на войне в Украине очень значительна. Потому что, по статистике, почти каждая ракета этого самолета попадает в цель.