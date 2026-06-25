Ни Венгрия, ни Словакия: две страны ЕС выступают против запрета на въезд россиян, воевавших против Украины

В новом, еще окончательно не согласованном 21-м пакете санкций Европейского Союза против России, среди прочего, предлагается запретить въезд в ЕС российским военным, причастным к войне в Украине. Однако представители Италии и Франции выступают против введения такого ограничения. Обе страны опасаются, что такая санкция может открыть "путь к полному запрету на въезд россиян".

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Поскольку ни Франция, ни Италия не против идеи такого запрета, они предлагают реализовать его"не с помощью санкций, а с помощью визовой политики". Об этом изданию Bloomberg сообщили источники, знакомые с вопросом.

Спорные моменты санкций

Помимо того, что указанная санкция может стать "путем к полному запрету на въезд россиян", есть и другие спорные моменты. Речь идет о российских военных, так или иначе причастных к войне в Украине. Однако представители Италии и Франции утверждают, что данное предложение оставляет за государствами ЕС право самим "решать, кто воевал, а кто нет". А это, якобы, непросто, цитирует Bloomberg свои источники.

Издание добавляет, что официальные структуры Франции и Италии отказались прокомментировать свою позицию. В любом случае именно этот момент 21-го пакета санкций страны блока будут обсуждать уже в пятницу, 26 июня.

Среди других спорных моментов этих санкций источники Bloomberg назвали вопрос о том, как регулировать ценовой потолок на российскую нефть с учетом высоких текущих цен.

В настоящее время чиновники ЕС рассматривают вариант либо заморозить ценовой потолок на текущем уровне, либо вернуть его к отметке в 60 долларов. Но страны с морскими побережьями якобы выражают свои оговорки по поводу этих предложений.

Еще одно спорное предложение в 21-м пакете – введение санкций против судов, транспортирующих из России сжиженный природный газ. Идея заключается в том, чтобы превентивно предотвратить создание Кремлем еще одного "теневого флота" – теперь для перевозки газа. Здесь спор возник не из-за самой идеи санкции, а из-за сроков ее введения (некоторые страны ЕС настаивают на более длительном переходном периоде).

Ряд европейских государств также"обеспокоен планами ограничить импорт некоторых видов российской рыбы", добавили источники издания.

Что известно о новом пакете санкций

ЕС в ближайшее время планирует представить 21-й пакет санкций против России, который, как считается, станет одним из самых масштабных и будет направлен прежде всего на банковский сектор и криптоплатформы. Под новые ограничения могут попасть до 90 российских банков и десятки финансовых сервисов, что существенно усилит экономическое давление на Москву.

Под санкции может попасть более половины российских кредитных учреждений, имеющих международные связи и работающих с внешними финансовыми операциями. Для банков, которые попадут в новый список, предусмотрены жесткие меры, в том числе:

замораживание активов;

запрет на финансовые операции;

ограничение транзакций;

запрет на сотрудничество с европейскими структурами;

дополнительные ограничения для руководства и связанных лиц.

Кроме того, Европейская комиссия планирует отдельно запретить проведение транзакций с 35 российскими банками, что ещё больше затруднит их работу на международных рынках. Особое внимание ЕС уделяет борьбе со схемами обхода санкций через цифровые активы.

Как сообщал OBOZ.UA, санкции, которые ЕС ввёл против России ранее, уже нанесли бюджету страны-агрессора ущерб в размере 1,2–1,5 трлн долларов.

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