"Путин теряет деньги, людей и момент": в ЕС оценили убытки России от санкций

Санкции, которые Европейский Союз (ЕС) наложил на Россию, уже нанесли бюджету страны-агрессора ущерб на $1,2-1,5 трлн. Но на этом Европа не собирается останавливаться и уже разрабатывает новый пакет ограничений на 80 компаний и физлиц.

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Об этом по итогам неформальной встречи министров обороны стран блока, прошедшей на Кипре 8 июня, заявила высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас. По ее словам, западные ограничения уже существенно подорвали финансовую и военную способность Кремля.

"Путин теряет деньги, людей и темп. Именно поэтому Россия эскалирует свои атаки на гражданское население Украины", – подчеркнула Каллас и добавила, что ЕС "шаг за шагом разрушает фундамент российской военной экономики".

Какой "подарок" Кремлю готовит ЕС

Сейчас Евросоюз рассматривает введение новых ограничений против еще 80 физических и юридических лиц. Новые санкции направлены по следующим направлениям:

военно-промышленный комплекс;

представители кремлевской машины пропаганды;

нарушение прав человека.

Это станет продолжением масштабного мартовского пакета, когда ЕС продлил санкции против около 2,6 тысяч человек и компаний. В то же время, по словам Каллас, в Еврокомиссии считают, что время прямых переговоров Украины с Россией еще не наступило.

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"Мы чувствуем, что время для этого еще не наступило", – подчеркнула она и призвала европейские страны проявить "стратегическое терпение", чтобы подтолкнуть Россию к ситуации, "когда она будет вынуждена вести искренние и реальные переговоры".

Великобритания ослабила санкции против РФ

Ранее в мае правительство Соединенного Королевства смягчило ряд экономических ограничений, действовавших в отношении энергетического сектора РФ. В частности:

разрешило ввоз дизельного и авиатоплива, произведенных из российской нефти ;

; выдал временную лицензию на морскую перевозку сжиженного природного газа (СПГ) из российских проектов "Сахалин-2" и "Ямал СПГ", которая будет действовать до 1 января 2027 года.

Причиной решения в Лондоне назвали желание смягчить рост цен на британском рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке. Впрочем, разрешение по дизелю и авиатоплива последовало за аналогичным решением США.

Как уже сообщал OBOZ.UA, крупнейший в Европе глиноземный завод Aughinish Alumina (Ирландия), принадлежащий компании "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски, может напрямую использоваться военно-промышленным комплексом РФ в войне против Украины. Главным импортером глинозема является предприятие в Красноярске, которое может быть критически важным военно-промышленным центром России.

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