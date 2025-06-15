Нетаньяху заявил о нанесении 'серьезного ущерба' ядерным объектам Ирана: в МАГАТЭ подтвердили. Спутниковые фото

Во время первой волны операции Израиля в Иране "Восходящий лев" израильские военные поразили иранский ядерный объект в Натанзе. Во время второй волны был поражен второй важливый ядерный объект страны – в Исфагане. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обеим ядерным площадкам "нанесен серьезный ущерб", что "затормозило ядерную программу Ирана на несколько лет".

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В частности, в Исфагане удар был нанесен "по объектам обогащения и переработки урана". По словам Нетаньяху, также "были нанесены удары по команде старших ученых, которые руководят этими проектами".

"Я объясню, что произошло бы, если бы мы не приняли меры. У нас была информация, что режим аятолл планировал передать ядерное оружие, которое они разработают, своим террористическим приспешникам. Это ядерный терроризм на стероидах, это угрожало всему миру", – пояснил израильский премьер.

Международное агентство по атомной энергии, ссылаясь на информацию своих мониторов и информацию от иранских чиновников, подтвердило поражение обоих объектов.

"Во время атаки на ядерном объекте в Исфахане были повреждены четыре критически важных здания, включая завод по переработке урана и завод по производству тепловыделяющих пластин", – отметили в МАГАТЭ.

Агентство подчеркнуло, что "как и в Натанге, увеличение радиации за пределами объекта не ожидается", и добавило, что "поддерживает тесный контакт с Ираном".

В свою очередь израильский журналист, политический аналитик CNN Барак Равид обнародовал спутниковые снимки, сделанные сервисом Maxar.

На снимках можно увидеть, как в Исфахане в результате израильских ударов по ядерной площадке было повреждено несколько зданий.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в пятницу, 13 июня, атаковал иранский ядерный центр в городе Натанз. Было установлено, что в результате этих ударов важный для Тегерана объект получил повреждения.

Удар был нанесен в ходе операции "Восходящий лев". Собственно, вся эта операция нацелена против ядерной программы Ирана – США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

А в ночь на 14 июня Израиль в рамках продолжающейся военной операции "Восходящий лев" нанес еще один массированный воздушный удар по Ирану. Более 70 истребителей ВВС Израиля провели операцию по обеспечению свободы воздушных действий над иранской столицей.

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