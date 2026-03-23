Нетаньяху обсудил с Трампом возможную сделку с Ираном: подробности

23 марта американский президент Дональд Трамп и израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Они обсудили потенциальную сделку с Ираном, о возможности заключения которой глава Белого дома впервые объявил ранее в этот же день.

Видео дня

Пресс-служба Нетаньяху опубликовала его комментарий по этому поводу."Мы будем защищать наши жизненно важные интересы при любых обстоятельствах", – заверил глава израильского правительства.

О чем разговаривали лидеры

Нетаньяху, имея в виду Трампа, сообщил, что имел беседу "с нашим другом".

"Президент Трамп считает, что есть возможность использовать огромные достижения, которых мы достигли вместе с американскими военными, для реализации целей войны путем соглашения – соглашения, которое защитит наши жизненно важные интересы", – сказал премьер.

Он добавил, что (по состоянию на 23 марта) удары как по Ирану, так и по Ливану продолжались. Эти атаки "разрушали ракетную и ядерную программы" Исламской Республики, а также наносили серьезный ущерб группировке "Хезболла".

"Всего несколько дней назад мы ликвидировали еще двух ученых-ядерщиков – и мы до сих пор активны", – отметил Нетаньяху.

Как писал OBOZ.UA:

– 23 марта Дональд Трамп заявил, что после "продуктивных" переговоров с Тегераном он приказал армии прекратить удары по энергетической инфраструктуре на пять дней.

– По словам президента США, Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Сейчас это является ключевой частью более широких договоренностей между сторонами – всего в проекте договора существует 15 пунктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!