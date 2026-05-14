'Необходимое условие процесса восстановления Газы': Совет мира Трампа готовит план разоружения ХАМАС

Так называемый "Совет мира" президента США Дональда Трампа якобы уже готовит 15-пунктный план разоружения в секторе Газа террористической группировки ХАМАС. По словам главного посланника Совета Николы Младенова, сейчас обсуждаются две версии "дорожной карты" процедуры разоружения.

Видео дня

Одна из версий "дорожной карты" предлагает группировке ХАМАС "политическое будущее", цитирует Bloomberg слова Младенова. Но только при условии, что группировка согласится на разоружение.

Планы "Совета мира"

Никаких подробностей обеих версий указанного 15-пунктного плана разоружения террористической группировки Младенов не обнародовал. Но он подчеркнул, что сам факт разоружения "не подлежит обсуждению".

"Это не политическое требование. Это необходимое условие процесса", – отметил Младенов.

Он также добавил, что тем членам группировки, которые не захотят участвовать в процессе сложения оружия, "будет предложен безопасный выезд в третьи страны".

Что сейчас в Газе

Прошло семь месяцев после перемирия, заключенного при посредничестве США. Однако какого-либо заметного прогресса в восстановлении сектора Газа до сих пор нет, отмечает Bloomberg. Одной из причин этого является тот факт, что ХАМАС не сложил оружие, как предполагалось договоренностями.

Кроме того, эта террористическая группировка выступает против военного присутствия Израиля на палестинской территории.

Что переувало

А Израиль не только присутствует – в последнее время он "расширил свой контроль" над территорией Газы и рассматривает возможность более интенсивных военных действий. По крайней мере, так утверждает министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

Как сообщал OBOZ.UA, у Трампа планируют построить в секторе Газа военную базу на 5000 человек. База площадью более 350 акров, должна принять будущие так называемые Международные стабилизационные силы – многонациональные военные силы, чье пребывание в палестинском анклаве будет согласовано вышеупомянутым Советом мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!