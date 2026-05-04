Переговоры по разоружению ХАМАС зашли в тупик: Израиль угрожает возобновлением боев – медиа

Переговоры по разоружению ХАМАС зашли в тупик. Складывать оружие террористы отказываются, сначала они требуют вывода израильских войск из сектора Газа.

В случае отсутствия прогресса в переговорах в Израиле обещают в ближайшее время возобновить боевые действия. О сложившейся ситуации пишет The Jerusalem Post.

Что известно

Переговоры между ХАМАС и исполнительным советом недавно созданного президентом США Дональдом Трампом Совета мира зашли в тупик, пишет издание. Боевики отказываются разоружаться, поэтому переход ко второй фазе соглашения – прекращения огня – невозможен.

Совет мира на переговорах представляет назначенный Трампом посланник, генеральный директор исполнительного органа Совета мира Николай Младенов. Делегацию ХАМАС возглавляет представитель этой организации Халил аль-Хайя.

Камнем преткновения стало выдвинутое представителями ХАМАС условие: они откажутся от оружия только после полного вывода израильских войск из Газы и получения гарантий, что в конце концов соглашение приведет к созданию независимого Палестинского государства.

Зато Израиль уже сообщил Младенову, что не собирается выводить свои войска за пределы "желтой линии" – условной "границы" в Газе, которая отделяет районы, к которым местным жителям запрещено приближаться и где присутствуют значительные силы ЦАХАЛ.

"Мы понимаем, что ХАМАС делает все возможное, чтобы уклониться. Если он не разоружится, Армия обороны Израиля в ближайшее время вернется к боевым действиям в Газе, чтобы завершить миссию", – цитирует издание источник в израильской спецслужбе.

Некоторые медиа также сообщали, что предложение ХАМАС включало также определенные положения о том, какое оружие будет учитываться в процессе разоружения. Однако деталей относительно того, о чем именно идет речь, первоисточник сообщения – саудовская газета "Ашарк аль-Аусат" – не раскрыл.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта стало известно, что у Трампа предложили ХАМАСу сложить оружие.

Инициативу озвучили во время переговоров с участием представителя Совета мира Николая Младенова и американского чиновника Арье Лайтстоуна. План предусматривает полное разоружение ХАМАС в обмен на вывод израильских войск из Газы и запуск масштабного восстановления региона.

