Рейтинг упал: стало известно, сколько американцев не одобряют действия Трампа

Рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг самого высокого уровня с начала его второго срока. 55% американцев не поддерживают действия лидера страны против 41%, которые поддерживают.

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Еще 4% не уверены. Такие результаты показал опрос, проведенный The Economist / YouGov на 178-й день президентского срока Трампа.

Данные нового опроса показали небольшой сдвиг по сравнению с предыдущей неделей, когда 53% не одобряли и 42% одобряли президентство Трампа, пишет The Hill.

Падение поддержки особенно заметно среди демократов и независимых избирателей: только 3% демократов сейчас одобряют работу президента (против 12% в январе), а среди независимых – 29% (ранее 41%).

Среди республиканцев поддержка остается стабильной, в частности 98% сторонников движения MAGA.

Что вызвало недовольство американцев

Опрос показывает, что американцы выступают против нового закона, который Трамп подписал 4 июля, описав как "большой красивый законопроект", с перевесом в 18%.

Закон продлевает налоговые льготы, принятые во время его первого срока, финансируемые за счет сокращения государственных программ социального обеспечения и существенного увеличения дефицитных расходов.

Как отмечает The Economist, большинство президентов с начала опросов начинали свои сроки с положительным общим рейтингом одобрения.

Оба срока Трампа начинались со смешанных оценок, и почти весь свой первый срок он провел с отрицательным рейтингом. Его второй срок, возможно, будет следовать по схожей траектории, полагают аналитики.

Менее чем через два месяца его рейтинг одобрения упал ниже нуля, прежде чем он резко упал в ответ на его "разрушительное объявление о введении пошлин" в апреле.

Общий рейтинг одобрения стабильно держится ниже -10 уже несколько недель.

"Трамп был переизбран на волне экономического пессимизма, заявив избирателям, что "доходы резко вырастут, инфляция полностью исчезнет, рабочие места стремительно восстановятся, а средний класс будет процветать как никогда прежде" во время своего второго срока. Пока что они разочарованы", – пишет издание.

Оценки деятельности администрации Трампа упали до резко отрицательных после его заявлений о торговой войне и последующей реакции инвесторов.

Также американцы не одобряют его политику в сфере иммиграции – еще одного ключевого вопроса для его переизбрания.

Против Трампа – даже пенсионеры

Самый низкий рейтинг одобрения Трампа ожидаемо наблюдается в штатах, где преобладают голоса демократов, и самый высокий – в штатах, где преобладают голоса республиканцев.

При этом прогноз показывает, насколько широко распространено недовольство Трампом даже в штатах, которые голосовали за него всего несколько месяцев назад.

Как и в случае с другими предшественниками Трампа – республиканцами, белые избиратели и мужчины чаще всего одобряют его работу, в то время как молодые избиратели и представители этнических меньшинств чаще всего выражают неодобрение.

Люди с высоким уровнем образования – выпускники колледжей и аспирантур – наименее склонны поддерживать Трампа.

Пенсионеры, обычно составляющие "твердый республиканский блок", также на удивление прохладно относятся к президенту, пишет журнал.

Издание напоминает, что общественное мнение в первый срок Трампа определялось озабоченностью вопросами здравоохранения, особенно после пандемии коронавируса.

А экономические последствия пандемии и война РФ против Украины сделали инфляцию определяющей проблемой президентства Байдена.

Участие в опросе, который проходил 11-14 июля, приняли 1 680 респондентов, возможная погрешность составляет 3,4%.

Как сообщал OBOZ.UA, недавний опрос показал, что в случае выборов в Украине лидерами гонки стали бы Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Во втором туре с большим отрывом победу одержал бы "железный генерал".

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