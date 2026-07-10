Не только Patriot: Германия и США договорились о расширении производства ракет "воздух-воздух" в Европе

Во время саммита НАТО в Анкаре Германия и США договорились о "первых шагах" по расширению производства ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM. Речь идет о возможности производства таких ракет в Европе.

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Также достигнута договоренность об открытии в Европе центра технического обслуживания и ремонта ракет PAC-3 для ПВО Patriot. Об этом сообщило Министерство обороны ФРГ.

О чём договорились страны

В Минобороны ФРГ отметили, что договорились о совместном производстве AIM-120C-8 AMRAAM – управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух", предназначенных для поражения воздушных целей.

Благодаря налаживанию оборонно-промышленного сотрудничества между немецкими и европейскими компаниями и американским оборонным концерном Raytheon "будет возможно удовлетворить национальный, европейский и мировой спрос" на эти ракеты и "сократить сроки поставок", пояснили в немецком министерстве.

Также между странами была подписана декларация о намерениях по созданию в Европе центра технического обслуживания и ремонта ракет PAC-3, боеприпасов для систем ПВО Patriot. По оценке немецкого оборонного ведомства, это должно "существенно ускорить обслуживание и ремонт" этих ракет и "повысить их доступность".

О чем речь

Ракеты PAC-3 для систем Patriot названы "наиболее эффективными перехватчиками баллистических "Искандеров", гиперзвуковых "Кинжалов" и "Цирконов". Одна ракета оценивается примерно в 5 миллионов долларов. Производится только в США и Японии.

AIM-120 AMRAAM – американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. В военных кругах получила прозвище Slammer (то есть "Хлопушка").

На сегодняшний день единственным производителем этих ракет является американская компания Raytheon.

AMRAAM является основным вооружением класса "воздух-воздух" всех типов современных истребителей Harrier-II, F-15, F-16, F/A-18, F-22 и F-35. Ракеты этого семейства также стоят на вооружении истребителей других стран НАТО: F-4F, Tornado, Harrier, JAS-39 Grippen, Eurofighter Typhoon и т. д.

Другие договоренности

"Также были заключены соглашения, касающиеся укрепления и расширения сотрудничества в сферах космоса и морской безопасности. Был подписан меморандум о взаимопонимании в области многоуровневых операций в космосе. В частности, это касается вариантов совместной международной космической архитектуры. Объединение космических возможностей в рамках Альянса является очень важным приоритетом", – отметили в Минобороны ФРГ.

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО начинает использовать систему искусственного интеллекта Maven Smart System, разработанную компанией Palantir Technologies. Её будут применять для мониторинга ситуации на восточном фланге Альянса, анализа разведывательной информации и отслеживания перемещений российских войск. Новая технология должна обеспечить своевременное информирование командования о возможных изменениях обстановки.

Также НАТО впервые планирует приобрести беспилотники MQ-4C Triton для программы наземного наблюдения Альянса. Союзники рассматривают возможность закупки до пяти аппаратов, способных находиться в воздухе более 30 часов и обеспечивать длительную разведку на большой высоте.

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