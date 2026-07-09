НАТО внедрило систему искусственного интеллекта от Palantir: что о ней известно

НАТО начинает использовать систему искусственного интеллекта Maven Smart System (MSS NATO), разработанную компанией Palantir Technologies. Ее будут использовать для мониторинга ситуации на восточном фланге Альянса, анализа разведывательной информации и отслеживания передвижений российских войск.

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Новая технология должна обеспечить своевременное информирование командования о возможных изменениях обстановки. Об этом сообщает The Times.

Какую систему будет использовать НАТО

По данным The Times, Альянс начинает применять военную систему искусственного интеллекта Maven Smart System (MSS NATO), созданную компанией Palantir Technologies.

Платформа объединяет информацию, поступающую из различных разведывательных источников, в частности со спутников, беспилотников и радиолокационных станций. После этого система анализирует полученные данные для оценки ситуации.

Основной задачей Maven Smart System является контроль за изменениями на восточном фланге НАТО, а также оперативное выявление перемещений российских подразделений.

Какие возможности получит Альянс

Одной из ключевых функций системы станет наблюдение за передислокацией российских войск.

Например, если подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии начнут перемещаться ближе к границе с Эстонией. В таком случае Maven Smart System автоматически зафиксирует изменения и передаст соответствующую информацию.

Помимо отслеживания передвижения войск, система искусственного интеллекта предназначена для своевременного предупреждения командования о потенциальных угрозах, помощи в анализе оперативной обстановки, а также выявления возможных целей для поражения в случае вооруженного конфликта.

Напомним,украинские специалисты присоединились к испытаниям новой системы борьбы с беспилотниками, разрабатываемой НАТО. Во время учений в Финляндии они помогали моделировать действия противника, используя реальный боевой опыт, полученный во время войны в Украине.

Также OBOZ.UA сообщал, что НАТО впервые планирует приобрести беспилотники MQ-4C Triton для программы наземного наблюдения Альянса. Союзники рассматривают возможность закупки до пяти аппаратов, способных находиться в воздухе более 30 часов и обеспечивать длительную разведку на большой высоте. Новые дроны усилят возможности Альянса по сбору разведывательной информации и мониторингу обширных районов.

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