НАТО закупит разведывательные беспилотники Triton: что о них известно

НАТО впервые планирует приобрести беспилотники MQ-4C Triton для программы наземного наблюдения Альянса. Союзники рассматривают возможность закупки до пяти аппаратов, способных находиться в воздухе более 30 часов и обеспечивать длительную разведку на большой высоте. Новые дроны расширят возможности Альянса по сбору разведывательной информации и мониторингу обширных территорий.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марка Рютте. Информацию обнародовало агентство Reuters.

MQ-4C Triton разработан компанией Northrop Grumman для длительного наблюдения на больших расстояниях и высотах. Беспилотник создан на базе RQ-4 Global Hawk, однако для эксплуатации в сложных погодных условиях он получил усиленную конструкцию планера, систему противообледенения и защиту от ударов молнии.

Triton вместе с RQ-4D Phoenix будет использоваться в рамках программы НАТО по наземному наблюдению. Обе платформы имеют размах крыльев 35,4 метра и могут совершать полеты продолжительностью более 30 часов, что позволяет вести непрерывный мониторинг обширных территорий.

Среди ключевых возможностей MQ-4C Triton — обнаружение и сопровождение надводных целей, определение их типа, местонахождения, скорости и направления движения. Аппарат также способен передавать разведывательную информацию в режиме реального времени, что делает его важным элементом системы раннего предупреждения и ситуационной осведомленности Альянса.

В настоящее время беспилотники RQ-4D Phoenix базируются на авиабазе Сигонелла на Сицилии. Появление MQ-4C Triton должно расширить возможности НАТО по проведению длительных разведывательных миссий над морскими и прибрежными районами, а также обеспечить более гибкое использование имеющейся инфраструктуры и систем наблюдения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США заявили, что продолжат поддерживать Украину, но ожидают более активного участия европейских союзников в обеспечении её потребностей. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности для Киева, которые союзники должны объявить во время саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля.

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