Аэропорт Мюнхена снова закрывали из-за сообщений о дронах: что установила полиция

Аэропорт Мюнхена (Германия) в субботу вечером, 18 октября, в очередной раз приостанавливал свою работу на фоне сообщений о беспилотниках. О подозрительных объектах проинформировали несколько человек, среди которых сотрудники службы безопасности и работники аэропорта.

Детали сообщает AP. Отмечается, что в воскресенье утром, 19 октября, воздушное движение работало в обычном рабочем ритме.

Что известно

Инцидент возник около 22:00 по местному времени в субботу и длился примерно полчаса, после чего повторился в 23:00 еще примерно на 30 минут. По данным аэропорта, последствия на полеты и пассажиров были минимальными.

Три рейса пришлось перенаправить: два из них впоследствии успешно приземлились в Мюнхене, а один вылет отменили.

Со своей стороны федеральная полиция сообщила, что во время проверки не обнаружила никаких дронов или подозрительных лиц в этом районе.

Напомним, неизвестные БПЛА в аэропорту Мюнхена замечали и 2 октября. В результате были отменены 17 рейсов, на которые зарегистрировались почти 3 тыс. пассажиров, еще почти столько же самолетов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, перенаправили в другие аэропорты. В частности, государственная полиция наблюдала за дронами и заметила, что они летели параллельными траекториями – вероятно, для точного измерения объектов на земле.

Как сообщал OBOZ.UA, также вечером 3 октября, администрация аэропорта сообщала, что полеты из-за БПЛА были прекращены в 21:30 по местному времени. В связи с этим в аэропорту застряло около 6500 пассажиров.

