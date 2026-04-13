'Не хочу вступать в дискуссию с ним': Папа Римский отреагировал на критику со стороны Трампа

Папа римский Лев XIV заявил, что будет продолжать выступать против войны. И добавил, что не хочет вступать в дискуссию с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом понтифик сказал на борту самолета в Алжир, отметило издание Reuters. Таким образом он отреагировал на недавнюю критику со стороны Трампа.

После заявлений американского президента Дональда Трампа относительно критики деятельности и взглядов Папы римского понтифик отметил, что все равно будет выступать против войны. Об этом он отметил, находясь на борту самолета рейсом в Алжир, где он начинает десятидневный тур по четырем африканским странам.

"Я буду продолжать громко выступать против войны, стремиться способствовать миру, способствовать диалогу и многосторонним отношениям между государствами для поиска справедливых решений проблем", – сказал он на английском языке.

Он добавил, что христианское послание злоупотребляют.

"Я не хочу вступать с ним в дискуссию, – сказал Лев, приветствуя журналистов в самолете. – Я не думаю, что послание Евангелия должно быть злоупотребляемым так, как это делают некоторые люди".

Он подчеркнул, что гибнет много людей, поэтому можно идти другим путем.

"Слишком много людей страдает в мире сегодня, – сказал Лео. – Слишком много невинных людей погибает. И я думаю, что кто-то должен встать и сказать, что есть лучший выход".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал деятельность и взгляды Папы Льва XIV, назвав его "слабым" в проблемах преступности и "ужасным" во внешней политике.

И отметил, что Папа Римский должен быть благодарен ему, потому что без него Льва бы не избрали Папой.

"Его не было ни в одном списке кандидатов на папство, и Церковь поставила его на эту должность только потому, что он американец, и они считали, что это будет лучшим способом иметь дело с президентом Дональдом Трампом. Если бы я не был в Белом доме, Лео не был бы в Ватикане", – написал президент США.

Между Соединенными Штатами и Ватиканом обострились отношения на фоне заявлений Папы римского Льва XIV против военной агрессии. В Пентагоне вызвали высокопоставленного дипломата Святого Престола для разговора после критических высказываний понтифика.

Речь идет о заявлениях Папы Льва XIV, сделанных во время Страстной недели и на Пасху. Понтифик призвал мировых лидеров отказаться от войны, сложить оружие и выбрать путь мира, а также раскритиковал стремление к доминированию и "империалистическую оккупацию мира".

В Пентагоне эти высказывания восприняли как косвенную критику политики администрации президента Дональда Трампа.

