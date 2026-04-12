"У них нет козырей": Трамп выразил уверенность, что Иран вернется к переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран вернется к переговорам с Вашингтоном, поскольку не имеет сильных позиций. Он заявил об этом после встречи сторон в Пакистане 11–12 апреля, которая завершилась без соглашения.

Об этом он сказал в эфире Fox News, комментируя ход переговоров и дальнейшие шаги США. Трамп подчеркнул:"Я предполагаю, что они вернутся и дадут нам все, что мы хотим... Я не хочу 90% требований, я не хочу 95%... я хочу все... У них нет карт".

Он также пояснил, что его жесткие заявления повлияли на позицию Ирана.

Американский президент вспомнил свою предыдущую угрозу, которую озвучил неделю назад. Тогда он говорил, что"целая цивилизация погибнет сегодня ночью и никогда не возродится", если Тегеран не выполнит требования. Речь шла об открытии Ормузского пролива в пределах установленного дедлайна.

По словам Трампа, именно эта риторика заставила Иран оставаться за столом переговоров. Он подчеркнул, что не стремится к частичным договоренностям и не готов соглашаться на 90 или 95 процентов требований.

Детали переговоров

Переговоры между США и Ираном в Пакистане продолжались почти сутки, но завершились безрезультатно. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сторонам не удалось достичь соглашения о прекращении войны.

На этом фоне Трамп повторил свои предыдущие угрозы относительно возможного удара по энергетической инфраструктуре Ирана. Он заявил, что Соединенные Штаты способны быстро вывести из строя энергетическую систему страны.

"Я мог бы уничтожить Иран за один день. За один час я мог бы забрать всю их энергию, все их электростанции... И мне очень не хочется этого делать", – сказал он.

Кроме того, президент США сообщил о начале блокирования Ормузского пролива американским флотом. По его словам, после этого ни одно судно не сможет войти или выйти из акватории.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры делегаций США и Ирана в Исламабаде не привели к соглашению о завершении войны. Главной причиной отсутствия прогресса в США называют отказ Тегерана от требования не разрабатывать ядерное оружие и не пытаться его получить.

