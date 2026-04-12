Ормузский пролив теперь будут блокировать США: Трамп пригрозил судам, которые платят Ирану за проход

США заявили о намерении ограничить движение судов через Ормузский пролив, являющийся одним из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире. Американский флот начинает активные действия, направленные на контроль и потенциальное блокирование судоходства в регионе.

Видео дня

Такое решение принято в результате противостояния между Вашингтоном и Тегераном. Об этом Дональд Трамп заявил в Thuth Social.

Начинается морская операция США в районе Ормузского пролива. Американские военно-морские силы будут осуществлять перехват судов, которые пытаются войти или выйти из пролива, а также проверять корабли, которые могли осуществлять платежи Ирану за проход.

"С этого момента ВМС США начинают процесс блокировки любых судов, которые пытаются войти или выйти из Ормузского пролива", – заявил Трамп.

Кроме того, Трамп обвинил Иран в невыполнении обещаний по открытости судоходства и назвал действия Тегерана "мировым требованием".

"Единственное, что имеет значение – Иран не готов отказаться от своих ядерных амбиций", – сказал президент США.

Ключевой причиной эскалации остается нежелание Ирана отказаться от обогащения урана и ядерной программы. В Вашингтоне рассматривают эти действия как угрозу международной безопасности, что и стало основанием для более жесткой политики в регионе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Иран не может полностью открыть Ормузский пролив для увеличения судоходства, поскольку сам не знает, где находятся все установленные им ранее мины, и не способен найти их и обезвредить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!