Азербайджан привел свои войска на границе с Ираном в боевую готовность – медиа

Вооруженные силы Азербайджана были приведены в боевую готовность после начала операции США против Тегерана. Дополнительные силы Баку были развернуты на границе с Ираном.

Об этом пишет издание Qazetchi, ссылаясь на несколько источников. Министерство обороны Азербайджана, Государственная пограничная служба, Министерства внутренних дел и чрезвычайных ситуаций перешли в режим повышенной готовности.

Отпуска для солдат, сержантов и офицеров были отменены. Офицеров, которые находились в отпуске, якобы вызвали обратно.

Кроме того, на границе с Ираном были развернуты системы обороны против дронов и самолетов, летающих на малой высоте.

Оппозиционный политик Ядигар Садигли заявил OC Media, что для Азербайджана наращивание оборонительных сил вдоль границы является нормальным явлением.

"Глава государства, конечно, должен принять определенные меры предосторожности, предпринять определенные шаги, и если они их предприняли, я думаю, это нормально. Много чего может произойти... Скажем, ракета может отклониться от цели и поразить Азербайджан, но это может быть что-то другое", – отметил Садигли.

От добавил, что"особенно важно привести силы противовоздушной обороны к базовой боевой готовности. Авиация также должна быть на месте, и, конечно, наземные войска также должны быть готовы".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации на Ближнем востоке и в регионе Залива, обсудив вызовы для Украины и партнеров. Основное внимание уделили угрозам, которые создает иранский режим, и возможностям Украины помочь стабилизировать ситуацию.

