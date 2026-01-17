'Расчет прост': Россия готовит сценарий операции против одной из стран НАТО, – Товери

Россия не способна представлять значительную военную угрозу для НАТО в целом. Зато она может решиться бросить вызов пятой статье, спровоцировав раскол и выяснить, выдержит ли Альянс проверку и, станет ли на защиту одного из своих членов.

Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал экс-глава военной разведки Финляндии, депутат Европарламента Пекка Товери. Он отметил, что агрессор готовится к затяжной войне.

Экономика и потери армии РФ под давлением обороны Украины

По словам Товери, экономика России фактически стала на военные рельсы, тогда как другие сектора, кроме оборонного ведомства, приходят в упадок. Кремль пытается создать новые стратегические резервы, чтобы быстрее подготовиться к потенциальному противостоянию с НАТО.

Однако в последнее время Россия сталкивается со все большими трудностями из-за мощной обороны Украины, а потери ее армии продолжают расти. Это подтвердил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который подчеркнул, что каждый месяц Россия теряет в Украине около 20–25 тысяч военных, что делает невозможным накопление значительных резервов для армии РФ.

Путин готовит вызов Альянсу

"Однако факт остается фактом: Путин готовится к противостоянию с НАТО. Руководители военной разведки стран НАТО высказываются по этому поводу вполне однозначно. Они считают, что хотя Россия не имеет возможности создать для НАТО масштабную военную угрозу, она все же способна бросить вызов 5 статье. Речь идет о сценарии небольшой, ограниченной операции против одного государства-члена НАТО с последующей попыткой шантажа Альянса ядерными угрозами. Мол, в случае контратаки Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия", – утверждает Товери.

Он считает, что логика действий РФ довольно проста: спровоцировать раскол и проверить, выдержит ли НАТО это испытание и станет ли на защиту одного из своих членов. Именно к такому сценарию, по его словам, вероятно, и готовится Москва, и в ближайшей перспективе его нельзя исключать.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия способна быстро восстановить свою армию и напасть на одну из стран-членов НАТО еще до 2029 года. Со своей стороны Альянс должен быть готовым к любому сценарию развития событий.

Как писал OBOZ.UA, несмотря на скепсис отдельных союзников, вопрос членства Украины в НАТО имеет четкую перспективу. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины неизбежно, даже с учетом позиции стран, которые выражают сомнения

