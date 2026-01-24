НАТО без США даже не защитит членов Альянса, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс без участия Соединенных Штатов Америки не способен эффективно защитить свои государства-члены. Глава государства подчеркнул, что роль США является определяющей для безопасности НАТО.

О позиции президента сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на его публичное выступление. Издание приводит слова Зеленского, произнесенные в пятницу во время второго национального Форума талантливой молодежи в Киеве.

По словам президента, без Америки Альянс теряет свою сдерживающую силу.

Разговор об Альянсе

Говоря об итогах Давоса, Зеленский отметил, что его выступление могло не всем лидерам понравиться, но ситуация для Европы остается принципиальной. Он пояснил, что вопрос привлекательности для США напрямую касается НАТО. Президент подчеркнул, что союз без участия Соединенных Штатов перестает быть полноценным Альянсом.

"Без Соединенных Штатов Америки этот Альянс, не будем ставить диагноз, но без Америки это не НАТО. Это Союз, может он сильный, но точно он без Америки", – сказал Зеленский. Он добавил, что такой союз не является угрозой для России и, по его мнению, не способен даже обеспечить защиту собственных государств.

Армия и безопасность Европы

Президент также обратил внимание на роль Украины в системе европейской безопасности. По его словам, на сегодня украинская армия является самой сильной в Европе. Именно поэтому, как отметил Зеленский, Европа должна понимать важность поддержки Украины уже сейчас.

Он подчеркнул, что в случае возможной агрессии или новой угрозы ситуация усложнится, если США продолжат политику изоляции.

"И поэтому Европа должна понимать и беречь Украину, и нас поддерживать сегодня, потому что если завтра будет агрессия, или если завтра будет угроза, а Соединенные Штаты будут продолжать политику изоляции. Кроме Украины, усилить Европу некому", – добавил президент, говоря о потенциальных последствиях для континента.

Напомним, во время своего выступления в Давосе Владимир Зеленский призвал Европейский Союз останавливать танкеры теневого флота, конфисковывать российскую нефть и продавать ее, лишая Кремль денег на войну. Без жестких и эффективных санкций поток российских нефтедолларов не остановится, а значит Европа должна действовать так же решительно, как США.

Также во время визита в Швейцарию он встретился с американским президентом Дональдом Трампом. Около 14:20 пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что встреча началась, а менее чем через час, примерно в 15:14, закончилась. По его словам, в конце встречи оба президента пообщались наедине.

Как сообщал OBOZ.UA, впоследствии американский президент прокомментировал результаты встречи. По его словам она прошла "очень хорошо". Также он обратился и к главарю Кремля Владимиру Путину.

