НАТО рассматривает возможность размещения корпуса союзных сил в Эстонии: что происходит

В НАТО рассматривают возможность размещения немецко-нидерландского корпуса союзных сил в Эстонии. Если решение будет принято, новой базой формирования станет город Пярну.

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Окончательное решение ожидается до конца года. Об этом пишет err.ee.

Почему именно Эстония

Пярну – город с развитой инфраструктурой: поблизости расположены порт, железная дорога, аэродром и международное шоссе, ведущее в Ригу. Такое стратегическое расположение делает его идеальным пунктом для оперативного реагирования и логистики.

По словам мэра города Ромека Косенкраниуса, размещение корпуса станет не только важным оборонным шагом, но и экономическим преимуществом – это создаст новые рабочие места и позволит организовать срочную службу прямо в регионе.

Какие задачи будут стоять перед корпусом

Планируется, что корпус будет выполнять командные функции и координировать действия союзников в Балтии. В первой фазе инфраструктура предусматривает размещение 100–200 человек: штабных офицеров, технического персонала и логистических групп.

Ханно Певкур отметил, что решение затронет не только военных союзников, но и эстонских военнослужащих – в частности, срочников. Таким образом, интеграция Альянса с национальными силами обороны станет еще более тесной.

Сейчас речь идет о подготовительной фазе. Департамент оборонных ресурсов уже подал ходатайство о передаче земельного участка под будущую базу. Министерство обороны Эстонии заложило в бюджет 17 миллионов евро на строительство необходимой инфраструктуры.

Окончательное решение ожидается до конца текущего года. В случае утверждения корпус станет неотъемлемой частью механизма реализации планов НАТО в странах Балтии.

Бывший командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем отметил, что размещение корпуса именно в Балтии позволит оперативно запускать оборонные планы НАТО в регионе. Это повысит скорость реагирования в случае угроз и сделает присутствие Альянса более гибким и эффективным.

Что предшествовало:

Эстония не получила никаких гарантий от министра обороны Соединенных Штатов Пита Гегсета по сохранению численности контингента США на восточном фланге НАТО. Однако американский министр уверяет, что в любом случае США заблаговременно предупредят страны Балтии о любом решении этого вопроса.

А тем временем, напомним, страна-агрессор Россия усилила свои системы радиоэлектронной борьбы вблизи границы с Эстонией. В частности, российская армия разместила дополнительное оборудование РЭБов для глушения сигналов в районе Кингисеппа.

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